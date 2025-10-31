Société

À Derb Sultan, Casablanca célèbre l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine

سكان الدار البيضاء يحتفلون بقرار مجلس الأمن الداعم للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

Au quartier Derb Sultan de Casablanca, la joie est à son apogée. (A.Gadrouz/Le360)

Suite à l’adoption par les Nations unies de la résolution consacrant l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, une vague de joie a déferlé dans tout le pays. À Casablanca, le quartier populaire et historique de Derb Sultan s’est enflammé de fierté nationale, entre chants patriotiques, drapeaux brandis et émotions partagées.

Par Qods Chabâa et Adil Gadrouz
Le 31/10/2025 à 21h51

À Casablanca, le quartier emblématique de Derb Sultan a vibré d’une joie indescriptible ce vendredi 31 octobre 2025. L’adoption par les Nations unies de la résolution consacrant l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine aussitôt annoncée, des milliers de citoyens se sont emparés de la rue pour exprimer leur fierté et leur attachement à l’intégrité territoriale du Maroc.

Drapeaux rouges et verts, chants patriotiques, klaxons et youyous: la liesse populaire s’est emparée des ruelles de Derb Sultan. L’émotion était palpable, tant cet événement historique marque, pour beaucoup, l’aboutissement d’un demi-siècle de lutte diplomatique et de loyauté citoyenne.

«En tant qu’habitants du quartier Derb Sultan El Fida à Casablanca, nous saluons les efforts constants de la diplomatie marocaine et la position courageuse des États-Unis. Nous remercions également les Nations unies qui ont reconnu le droit du Maroc et de son peuple. De Tanger à Lagouira, nous restons attachés à notre intégrité territoriale. Aujourd’hui, la justice triomphe et répond à tous ceux qui ont tenté d’y porter atteinte», témoigne un habitant, ému.

Pour d’autres, cette décision symbolise le retour définitif de la vérité historique. «La joie que nous avons ressentie aujourd’hui n’a pas d’égal. Cela fait très longtemps que nous attendions ce moment. Nous sommes heureux: le Sahara est marocain. Nous remercions Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain, du Nord au Sud. Nous resterons toujours sahraouis, toujours Marocains», affirme un autre citoyen avec enthousiasme.

Lire aussi : Le Roi réagit à la résolution du Conseil de sécurité et tend la main au président algérien et au Polisario

L’émotion est d’autant plus forte que cette résolution intervient à la veille du cinquantenaire de la Marche verte, une date hautement symbolique dans la mémoire collective marocaine.

«Le mois d’octobre a été riche en émotions pour nous, Marocains. Après la victoire de l’équipe nationale U20 à la Coupe du monde, voilà que nous vivons une nouvelle fierté nationale. Cette résolution des Nations unies, que nous attendions depuis longtemps, vient consacrer la justesse de notre cause et récompenser la patience et la persévérance du Royaume», confie un habitant de Derb Sultan.

À travers tout le pays, les célébrations se sont succédé pour saluer cette victoire diplomatique. Et à Derb Sultan, berceau historique du patriotisme casablancais, la ferveur populaire prend une dimension toute particulière, rappelant que, plus que jamais, «le Maroc est dans son Sahara et le Sahara est dans son Maroc».

Par Qods Chabâa et Adil Gadrouz
Le 31/10/2025 à 21h51
#Autonomie du Sahara sous souveraineté Marocaine#Maroc#Résolution des Nations Unies#Der Sultan

