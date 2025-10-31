De Tanger à Lagouira, le Maroc célèbre la résolution du Conseil de sécurité réaffirmant sa souveraineté sur le Sahara

Au cœur d'un foyer à Casablanca: l'enthousiasme des Marocains qui suivent le processus de vote des membres du Conseil de sécurité.

À Dakhla, les habitants se sont rassemblés en masse autour d’une fontaine pour célébrer la décision du Conseil de sécurité. Drapés de rouge et de vert, ils ont brandi fièrement le drapeau marocain, scandant des chants patriotiques et des slogans en faveur du Sahara marocain dans une ambiance de fête populaire.

À Tanger, la place des Nations s’est transformée en véritable scène de liesse collective. Des centaines de personnes ont envahi l’esplanade, dansant au rythme des tambours et des fanfares, tandis que des feux d’artifice illuminaient le ciel pour saluer la décision onusienne favorable au plan marocain d’autonomie.

À Rabat, la capitale a vibré au son des klaxons et des cris de joie. Les artères principales sont bondées, les voitures décorées de drapeaux marocains serpentant dans la ville. Une ferveur patriotique s’est emparée des Rbatis, qui ont exprimé avec fierté leur attachement à l’unité territoriale du Royaume.

À Casablanca, c’est à Derb Bouchentouf que les Casablancais ont laissé éclater leur joie. Entre danses, chants et percussions, les habitants ont célébré la décision onusienne en scandant à l’unisson «Vive le Maroc!». Drapeaux à la main et visages illuminés, la foule témoignait d’un patriotisme vibrant et partagé.

À Essaouira, le Festival des Andalousies Atlantiques a pris des allures de célébration patriotique, en présence du Conseiller du Roi, André Azoulay. Sous les lumières vertes et rouges, un public tout entier brandissant le drapeau marocain a uni ses voix à celle de l’artiste Maxime Karoutchi, chantant le Maroc et son Sahara dans un moment d’émotion partagée.

À Fès, l’avenue principale s’est illuminée aux couleurs du drapeau marocain et aux sons des klaxons. Une foule enthousiaste, entre voitures décorées et passants exaltés, a envahi les rues pour saluer la confirmation onusienne de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

À Oujda, la population est également sortie massivement célébrer la décision du Conseil de sécurité. Les rues vibrent au rythme de la musique Issawa, entre chants, danses et drapeaux brandis haut. Les Oujdis expriment leur fierté nationale, rendant hommage au Roi et à l’unité du Royaume.