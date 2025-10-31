Sahara. À leur tête les États-Unis et la France: le Roi rend hommage aux pays amis qui soutiennent le Maroc

Dans un discours adressé ce vendredi 31 octobre, le roi Mohammed VI a exprimé ses remerciements aux pays amis qui ont soutenu la position du Maroc à la suite de l’adoption de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur la question du Sahara.

Une résolution qui, rappelons-le, consacre «l’autonomie sous souveraineté marocaine» comme la solution la plus réalisable et qui incite l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU à mener des négociations sur la base du plan d’autonomie.

Le Souverain a ainsi salué les efforts et les engagements de plusieurs partenaires internationaux, plaçant cette évolution dans le prolongement d’un demi-siècle d’action nationale et diplomatique.

«Nous saisissons cette occasion pour exprimer nos remerciements et notre considération à tous les pays qui, par leurs positions constructives et leurs efforts soutenus en faveur du bon droit et de la légitimité, ont contribué à l’avènement de ce changement», a déclaré le Roi.

Le Souverain a réservé «une mention spéciale aux États-Unis d’Amérique, sous le leadership de notre ami, son excellence le président Donald Trump, dont les efforts ont permis d’ouvrir la voie à un règlement définitif de ce conflit». Le Roi a également exprimé ses remerciements à «nos amis en Grande-Bretagne et en Espagne, et plus spécialement, en France», en saluant «leurs efforts ayant concouru à faire aboutir ce processus pacifique».

Le discours royal a également été marqué par un message de reconnaissance «aux pays arabes et africains frères», dont le Souverain a rappelé qu’ils «n’ont jamais cessé d’exprimer leur soutien inconditionnel à la Marocanité du Sahara». Le Roi a aussi salué «les différents pays du monde qui appuient l’initiative d’autonomie».

«Un nouveau chapitre victorieux dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara»

«Par la grâce du Seigneur et avec son aide, après cinquante ans de sacrifices, nous ouvrons un nouveau chapitre victorieux dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara, destiné à clore définitivement le dossier de ce conflit artificiel, par une solution consensuelle fondée sur l’initiative d’autonomie», a affirmé le Souverain.

Le Roi a indiqué que ce changement intervient à un moment symbolique: «C’est un véritable motif de fierté que ce changement historique intervienne à la période où sont commémorés respectivement les cinquantième et soixante-dixième anniversaires de la Marche Verte et de l’Indépendance du Maroc.»

Le Souverain a souligné que «les deux-tiers des États membres des Nations unies considèrent désormais que l’initiative d’autonomie est le seul cadre qui vaille pour parvenir au règlement de ce conflit», ajoutant que «la reconnaissance de la souveraineté économique du Royaume sur ses provinces du Sud s’est largement étendue après que de grandes puissances économiques comme les États-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, l’Espagne et l’Union européenne ont décidé d’encourager les investissements dans ces provinces et de promouvoir les échanges commerciaux avec elles».

Sur le terrain, cette reconnaissance s’est traduite par une série d’initiatives concrètes. Le 24 septembre, le Secrétaire d’État américain adjoint, Christopher Landau, a annoncé qu’à la suite de la reconnaissance par Washington de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le gouvernement des États-Unis allait encourager les investissements américains dans les provinces du Sud.

Quelques semaines plus tard, le 9 octobre, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a réaffirmé à Dakhla le soutien de l’État français aux entreprises désireuses d’y investir, saluant le dynamisme et le potentiel économique de ces régions.

L’Union européenne a, de son côté, confirmé cette orientation. L’accord agricole Maroc-UE, récemment amendé, maintient l’application des tarifs préférentiels au Sahara marocain.

Dans la même logique, le gouvernement britannique, par l’intermédiaire de son ministre du Commerce, a encouragé les entreprises du Royaume-Uni à investir ou à maintenir leurs activités dans les provinces du Sud. Enfin, le 17 octobre, un accord de pêche signé entre le Maroc et la Russie a établi un cadre juridique et opérationnel permettant aux navires russes d’exploiter les eaux atlantiques marocaines, conformément à la réglementation nationale.

