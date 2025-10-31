Société

Résolution sur le Sahara: émotion et joie dans une famille casablancaise

À Casablanca, une famille a suivi avec émotion ce moment historique, symbole d’un demi-siècle de lutte nationale et diplomatique. (S.Bouchrite/Le360)

Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies vient d’adopter la résolution 2797 consacrant l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, des scènes de joie ont éclaté à travers le pays. À Casablanca, une famille a suivi avec émotion ce moment historique, couronnement d’une bataille diplomatique qui dure depuis un demi-siècle.

Par Fatima El Karzabi et Said Bouchrite
Le 31/10/2025 à 23h46

L’adoption ce vendredi 31 octobre par le Conseil de sécurité de la résolution 2797, consacrant l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, a suscité des scènes de joie dans plusieurs foyers marocains. À Casablanca, une famille a vécu ce moment avec émotion et fierté.

Dans une atmosphère empreinte d’attente et de ferveur, Mohcine Mabrouki et sa petite famille ont suivi en direct le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Pour eux, ce vote marque «un tournant majeur» dans le processus de règlement de la question du Sahara et vient consacrer la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, de Tanger à Lagouira.

«Nous vivons aujourd’hui la concrétisation d’un rêve pour lequel le Maroc a lutté pendant plus de 50 ans», a confié Mohcine Mabrouki, ému. Il a tenu à exprimer sa gratitude envers les membres du Conseil de sécurité pour avoir adopté cette «résolution historique», remerciant tout particulièrement les pays ayant soutenu le Maroc.

Sur les quinze membres du Conseil, onze ont voté pour la résolution, parmi lesquels les États-Unis (porte-plume), le Royaume-Uni, la France, la Grèce, Panama et la Corée du Sud. Trois pays -la Chine, la Russie et le Pakistan- se sont abstenus, tandis qu’un État membre n’a pas pris part au vote.

De son côté, Yazid Abou Saboun, acteur associatif, a salué un «aboutissement des efforts diplomatiques inlassables menés par le roi Mohammed VI depuis son accession au trône».

Pour lui, «cette décision est une grande victoire pour la légitimité et le droit marocains, fondés sur les liens d’allégeance, les vérités historiques et la cohésion religieuse, sociale et culturelle entre les fils et filles d’une même nation. Elle vient couronner un long parcours de lutte nationale en faveur de notre cause.»

#Résolution#Nations Unies#Autonomie du Sahara sous souveraineté Marocaine#Roi Mohammed VI

