Politique

Tanger en liesse après la décision historique du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain

Les rues de Tanger au soir du vote de la résolution de l'ONU sur le Sahara.

Tanger a vibré ce vendredi au rythme des célébrations marquant l’approbation de la nouvelle résolution onusienne consacrant de manière définitive la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Par Said Kadry
Le 31/10/2025 à 23h23

Dans une ambiance festive et pleine de fierté, les habitants de Tanger ont pris d’assaut les rues et places de la ville pour marquer ce triomphe diplomatique du Maroc.

Les artères de la cité du Détroit ont résonné de chants, de youyous, au rythme des troupes folkloriques issues de la région du Nord. Partout, les drapeaux rouges frappés de l’étoile verte flottaient, portés par une foule unie scandant des slogans en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume.

Les habitants ont salué cette décision historique qu’ils considèrent comme une nouvelle consécration de la marocanité du Sahara, réaffirmant leur attachement indéfectible à la souveraineté et à l’unité du Maroc.

#Tanger#Sahara#Maroc#Conseil de sécurité de l'ONU

