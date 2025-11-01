Politique

Sahara marocain: le roi Mohammed VI tend une nouvelle fois la main à l’Algérie, selon l’universitaire Zakaria Firano

Zakaria Firano.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 01/11/2025 à 09h54

VidéoLe roi Mohammed VI a une fois de plus proposé une réconciliation à l’Algérie, profitant de la nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui consacre l’initiative marocaine d’autonomie comme unique voie de règlement pour le Sahara.

«Nous vivons une étape charnière et un tournant décisif dans l’Histoire du Maroc moderne: désormais, il y aura un avant et un après 31 octobre 2025», a déclaré le roi Mohammed VI dans un discours à la Nation juste après l’adoption de la résolution onusienne.

Selon l’analyste Zakaria Firano, le Roi a interpellé directement le président algérien, Abdelmajid Tebboune, en exprimant son souhait d’inaugurer une nouvelle ère de relations avec l’Algérie. Il a également insisté sur l’égalité de tous les Marocains, y compris les personnes des camps de Tindouf.

L’universitaire a cité le Souverain, rappelant Sa déclaration solennelle: «En Ma qualité de Roi, garant des droits et des libertés des citoyens, J’affirme solennellement que les Marocains, étant tous égaux, il n’y a pas de différence entre les personnes rentrées des camps de Tindouf et leurs frères installés dans le reste du territoire national.» Le Souverain a également déclaré: «J’invite Mon Frère, Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune à un dialogue fraternel sincère entre le Maroc et l’Algérie afin que, nos différends dépassés, nous jetions les bases de relations nouvelles fondées sur la confiance, la fraternité et le bon voisinage.»

De son côté, Zakaria Firano a souligné que le Sahara marocain connaîtra un essor accru, puisque les États-Unis, la France et d’autres nations ont décidé d’investir dans les provinces sahariennes.

Dans son discours, le roi Mohammed VI a exprimé «nos remerciements et notre considération à tous les pays qui, par leurs positions constructives et leurs efforts soutenus en faveur du bon droit et de la légitimité, ont contribué à l’avènement de ce changement».

#Sahara marocain#ONU

