Visas pour la France: ce que propose le nouveau centre TLS Casablanca inauguré par Christophe Lecourtier ce mercredi

Ce mercredi 16 avril, Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, a inauguré le tout nouveau centre TLS de Casablanca. Avec une surface de 3.500 m² et une capacité d’accueil allant jusqu’à 1.200 personnes par jour, ce nouveau centre, situé au boulevard Ghandi, répond à un double objectif: améliorer le confort des usagers et fluidifier le traitement des demandes. L’espace a été conçu pour être plus accessible, notamment pour les personnes à mobilité réduite, à qui le salon premium sera désormais ouvert sans frais supplémentaires.

Le nouveau centre TLS Casablanca. (TLS)

«Il y a de plus en plus d’amis marocains à qui nous délivrons des visas. Depuis trois ans, cette progression est constante. Il était toutefois également essentiel que la qualité de l’accueil soit à la hauteur de leur projet: venir en France pour des raisons familiales, professionnelles, médicales ou pour étudier. La première approche de la France doit être accueillante, moderne et bienveillante», a indiqué l’ambassadeur de France au Maroc, dans une déclaration pour Le360.

«C’est pourquoi, lors du renouvellement du contrat entre l’État français et TLS, nous avons voulu que les conditions d’accueil, tant le bâtiment que les services, soient à la hauteur de l’amitié qui lie la France et le Maroc. Ce centre nous permet désormais d’accueillir un plus grand nombre de personnes, jusqu’à 1.200 par jour, et dans de bien meilleures conditions. L’inauguration de ce nouveau site est donc une étape importante. Je suis très fier et sincèrement heureux d’être présent aujourd’hui», a-t-il poursuivi.

Au-delà de cet aspect logistique, ce sont les services proposés qui incarnent le véritable saut qualitatif: prise de rendez-vous en horaires élargis, y compris les samedis et en dehors des heures classiques, service de collecte des empreintes et des dossiers à domicile, et extension du dispositif vers Laâyoune.

Ce nouveau dispositif s’inscrit donc dans la volonté affichée par la France de bâtir une relation de mobilité «maîtrisée, transparente et respectueuse» avec le Maroc, selon un communiqué de l’ambassade de France au Maroc.

Une démarche «largement ouverte à ceux qui participent activement à la vitalité de la relation franco-marocaine, qu’il s’agisse d’étudiants, de travailleurs, de particuliers ou encore des personnels des entreprises françaises ou marocaines qui font vivre les échanges commerciaux entre le Maroc et la France. Sur ce dernier point, le consulat général a conclu 7 accords de partenariat (Air France, CMA-CGM, Renault, Saint Gobain, École centrale, BYmaro, Royal Mansour) et dispose d’un accord particulier avec la Chambre française de commerce et d’industrie au Maroc (CFCIM)», fait-on savoir.

Une démarche qui se veut aussi plus attentive à certaines irrégularités observées dans le système de prise de rendez-vous. Un tirage au sort a été mis en place pour certaines catégories de demandes, dans l’objectif de contrer les pratiques frauduleuses et rétablir l’équité d’accès.