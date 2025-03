Visas Schengen: le consulat de France à Rabat à la deuxième place mondiale en 2023

Le consulat de France à Rabat se classe en deuxième position au niveau mondial en nombre de visas Schengen délivrés en 2023, avec 127.724 visas sur 146.998 demandes jugées recevables, selon les statistiques publiées par le ministère des Migrations et des Affaires intérieures de l’Union européenne.

Le consulat de France à Alger, qui figure au 7ème rang, a pourtant reçu un nombre plus important de demandes de visa, mais il n’a répondu favorablement qu’à 106.124 d’entre elles, rapporte Schengen News.

Le classement global est coiffé par le consulat suisse dans la capitale indienne, New Delhi, qui a délivré 166.919 visas sur 186.646 demandes. Le consulat de Grèce à Istanbul (Turquie) suit en troisième position avec 124.894 visas sur 152.778 demandes.

Les 10 consulats qui ont accordé le plus de visas Schengen en 2023 (Source : ministère des Migrations et des Affaires intérieures de l’UE).

Le consulat de France à Londres (Royaume-Uni) est quatrième, avec 130.181 demandes reçues et 123.880 visas accordés et le top 5 est complété par le consulat d’Italie à Moscou (Russie), avec 116.189 visas délivrés sur 122.970 demandes.

D’après ces statistiques, les ressortissants chinois ont déposé le plus grand nombre de demandes de visa Schengen en 2023, suivis par les demandeurs de Turquie, d’Inde, du Maroc et de Russie. Les pays qui ont reçu le plus de demandes de visa sont la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas.