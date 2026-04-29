Les États-Unis réaffirment leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara

«Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara», a indiqué le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis, Christopher Landau, lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Landau a, en outre, réaffirmé durant les discussions avec Bourita le soutien constant des États-Unis «à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc», qu’il a caractérisée comme «l’unique base d’une solution juste et durable au différend territorial concernant le Sahara».

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De même, le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis a souligné durant les entretiens «le soutien des Etats-Unis aux entreprises américaines qui souhaitent investir et faire des affaires au Sahara».

Enfin, le haut responsable américain a souligné que «les États-Unis œuvrent activement, avec l’ONU et toutes les parties, dans le cadre de la dernière résolution du Conseil de Sécurité (Résolution 2797) en vue de parvenir à une solution à ce conflit qui a persisté pour une durée inacceptable », ajoutant que «la solution ne peut attendre indéfiniment».