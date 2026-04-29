Politique

Les États-Unis réaffirment leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Nasser Bourita recevant le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis, Christopher Landau, mercredi 29 avril 2026 à Rabat.

Nasser Bourita recevant le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis, Christopher Landau, mercredi 29 avril 2026 à Rabat.

Les États-Unis ont réaffirmé, mercredi, leur «reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara» et leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme «l’unique base d’une solution juste et durable» à ce différend.

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/04/2026 à 17h05

«Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara», a indiqué le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis, Christopher Landau, lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Landau a, en outre, réaffirmé durant les discussions avec Bourita le soutien constant des États-Unis «à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc», qu’il a caractérisée comme «l’unique base d’une solution juste et durable au différend territorial concernant le Sahara».

Lire aussi : Christopher Landau, N°2 de la diplomatie américaine, en Algérie et au Maroc: des agendas contrastés, le Sahara en toile de fond

De même, le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis a souligné durant les entretiens «le soutien des Etats-Unis aux entreprises américaines qui souhaitent investir et faire des affaires au Sahara».

Enfin, le haut responsable américain a souligné que «les États-Unis œuvrent activement, avec l’ONU et toutes les parties, dans le cadre de la dernière résolution du Conseil de Sécurité (Résolution 2797) en vue de parvenir à une solution à ce conflit qui a persisté pour une durée inacceptable », ajoutant que «la solution ne peut attendre indéfiniment».

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/04/2026 à 17h05

LEs contenus liés

Politique

Sahara: le Canada apporte son appui au plan d’autonomie, sa cheffe de la diplomatie attendue au Maroc

Politique

Le dossier du Sahara marocain à l’heure d’un tournant décisif au Conseil de sécurité

Politique

Christopher Landau, N°2 de la diplomatie américaine, en Algérie et au Maroc: des agendas contrastés, le Sahara en toile de fond

Politique

Sahara: pour la Suisse, l’autonomie est base la plus sérieuse, crédible et pragmatique d’une solution

Politique

Le Royaume-Uni considère le plan d’autonomie comme «la base la plus crédible, viable et pragmatique pour la paix au Sahara»

Articles les plus lus

1
Maroc-Canada: les prérequis d’une relation apaisée et durable
2
Passer à l’anglais, oui, mais sans perdre le français
3
Une touriste écossaise portée disparue à Agadir? Le vrai du faux
4
Rabat officiellement hôte du 77e congrès de la FIFA le 18 mars 2027
5
Barrages: 97% des apports hydriques générés en quatre mois seulement
6
Revalorisation des pensions minimales de retraite au niveau du Smig: coup de bluff ou véritable tournant social?
7
Mondial 2026: après le scandale de la finale de la CAN 2025, la FIFA veut exclure immédiatement les joueurs quittant la pelouse
8
Algérie: 25% du PIB dédiés à l’armement ou la folie d’un régime-garnison
Revues de presse

Voir plus