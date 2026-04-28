Politique

Sahara: le Canada apporte son appui au plan d’autonomie, sa cheffe de la diplomatie attendue au Maroc

Les drapeaux du Royaume du Maroc et du Canada.

Le Canada reconnaît le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme base pour une solution du différend autour du Sahara. Ce changement de position intervient en amont d’une visite officielle au Maroc de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Indira Anand, prévue dans les semaines à venir.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/04/2026 à 18h34

Le Canada «reconnaît le plan d’autonomie» proposé par le Maroc «comme base pour une solution mutuellement acceptable» au différend régional autour du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans un communiqué diffusé, ce mardi à Ottawa, par le ministère canadien des Affaires étrangères, suite à un entretien téléphonique qui a eu lieu précédemment entre Anita Indira Anand, ministre des Affaires étrangères du Canada, et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Le communiqué souligne, en outre, que conscient de «l’importance» de la question du Sahara pour le Maroc, le Canada prend note de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies du 31 octobre 2025, dont il tire les conséquences.

Tout en affirmant «la nécessité de parvenir à un règlement politique durable, juste et mutuellement acceptable, conformément aux principes de la Charte des Nations unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité», le communiqué du ministère canadien caractérise le plan d’autonomie proposé par le Maroc «comme initiative sérieuse et crédible visant à parvenir à un règlement juste et durable au conflit».

Ce changement de position du Canada intervient en amont d’une «visite officielle au Maroc» de la ministre Anand «dans les semaines à venir», qui sera l’occasion «d’approfondir le dialogue sur les relations entre les deux pays et d’intensifier les discussions sur le Sahara», conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/04/2026 à 18h34
#Canada#Sahara#Plan d'autonomie#Polisario#Algérie

LEs contenus liés

Politique

Christopher Landau, N°2 de la diplomatie américaine, en Algérie et au Maroc: des agendas contrastés, le Sahara en toile de fond

Politique

Sahara: pour la Suisse, l’autonomie est base la plus sérieuse, crédible et pragmatique d’une solution

Politique

Le Royaume-Uni considère le plan d’autonomie comme «la base la plus crédible, viable et pragmatique pour la paix au Sahara»

Politique

Sahara marocain: le Honduras décide de suspendre sa reconnaissance de la «Rasd»

Politique

Sahara: l’Autriche confirme son soutien au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine

Politique

Sahara. «La seule solution»: l’Equateur réaffirme son soutien au plan marocain d’autonomie

Politique

Secteurs d’avenir, sécurité, Sahara: le nouveau partenariat Maroc-UE, prévu cette année, expliqué par Kaja Kallas

Politique

Sahara: l’UE soutient le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine

Articles les plus lus

1
Revalorisation des pensions minimales de retraite au niveau du Smig: coup de bluff ou véritable tournant social?
2
Algérie: 25% du PIB dédiés à l’armement ou la folie d’un régime-garnison
3
C’est à la Turquie, et non à l’Algérie que la France devrait offrir le canon Baba Merzoug
4
Le barrage Bin El Ouidane atteint 94% de remplissage et reprend sa production électrique
5
Emploi, éthique, cybersécurité, énergie... Les grands défis posés par l’IA débattus à l’UEMF
6
La race Sardi en tête d’affiche de l’excellence génétique au SIAM
7
Races ovines: le Mérinos Précoce, vedette du SIAM, séduit professionnels et visiteurs
8
Merci Pedro
Revues de presse

Voir plus