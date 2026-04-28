Sahara: le Canada apporte son appui au plan d’autonomie, sa cheffe de la diplomatie attendue au Maroc

Le Canada «reconnaît le plan d’autonomie» proposé par le Maroc «comme base pour une solution mutuellement acceptable» au différend régional autour du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans un communiqué diffusé, ce mardi à Ottawa, par le ministère canadien des Affaires étrangères, suite à un entretien téléphonique qui a eu lieu précédemment entre Anita Indira Anand, ministre des Affaires étrangères du Canada, et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

J’ai récemment eu un appel avec le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, pour discuter de la position du Canada sur le Sahara occidental. Le Canada reconnaît le plan d’autonomie du Maroc comme une base crédible et sérieuse pour une solution acceptable pour… — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 28, 2026

Le communiqué souligne, en outre, que conscient de «l’importance» de la question du Sahara pour le Maroc, le Canada prend note de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies du 31 octobre 2025, dont il tire les conséquences.

Tout en affirmant «la nécessité de parvenir à un règlement politique durable, juste et mutuellement acceptable, conformément aux principes de la Charte des Nations unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité», le communiqué du ministère canadien caractérise le plan d’autonomie proposé par le Maroc «comme initiative sérieuse et crédible visant à parvenir à un règlement juste et durable au conflit».

Ce changement de position du Canada intervient en amont d’une «visite officielle au Maroc» de la ministre Anand «dans les semaines à venir», qui sera l’occasion «d’approfondir le dialogue sur les relations entre les deux pays et d’intensifier les discussions sur le Sahara», conclut le communiqué.