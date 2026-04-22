Politique

Sahara: l’Autriche confirme son soutien au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine

Nasser Bourita et Beate Meinl-Reisinger, ministre fédérale des Affaires européennes et internationales de la République d'Autriche, mercredi 22 avril 2026 à Vienne.

Nasser Bourita et Beate Meinl-Reisinger, ministre fédérale des Affaires européennes et internationales de la République d'Autriche, mercredi 22 avril 2026 à Vienne.

L’Autriche a exprimé, mercredi, son soutien à la Résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant qu’une «véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait constituer l’une des solutions les plus réalisables».

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/04/2026 à 12h48

Cette position a été consignée dans un Communiqué conjoint adopté à l’issue de la rencontre, ce jour à Vienne, entre Beate Meinl-Reisinger, ministre fédérale des Affaires européennes et internationales, et Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, qui effectue une visite de travail en Autriche.

De même, dans ce Communiqué conjoint, l’Autriche a salué l’adoption de la Résolution 2797 du Conseil de sécurité qui appuie pleinement les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour «faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d’autonomie proposé par le Maroc, en vue de parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable» pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain.

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Dans ce cadre, l’Autriche s’est félicitée de «la volonté du Maroc d’expliciter comment une autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine se déclinerait», lit-on dans le Communiqué conjoint.

La position renforcée de l’Autriche consolide le consensus grandissant généré par la dynamique internationale impulsée par le roi Mohammed VI en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l’Initiative d’autonomie, couronnée par l’adoption par le Conseil de Sécurité de l’ONU de la résolution 2797, le 31 octobre 2025.

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/04/2026 à 12h48
#Sahara#Autriche#Plan d'autonomie#Résolution 2797

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