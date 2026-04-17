Secteurs d’avenir, sécurité, Sahara: le nouveau partenariat Maroc-UE, prévu cette année, expliqué par Kaja Kallas

La Haute représentante de l’UE et vice-présidente de la Commission européenne (CE), Kaja Kallas, jeudi 16 avril 2026 à Rabat. AFP or licensors

Un nouveau partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union européenne se dessine et sa conclusion est prévue cette même année 2026. C’est ce qu’a annoncé jeudi à Rabat la Haute représentante de l’UE et vice-présidente de la Commission européenne (CE), Kaja Kallas. C’était lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens.

La responsable européenne, qui effectuait son tout premier déplacement au Maroc et au Maghreb, a présenté les multiples facettes de ce partenariat, prenant pour appui le caractère central du Royaume, «un partenaire proche, fiable et stratégique pour l’Union européenne», a-t-elle affirmé.

Morocco is a close, reliable, and strategic partner for the European Union. It was a pleasure to meet with Foreign Minister Nasser Bourita in Rabat.



The EU is Morocco’s largest trading partner and biggest foreign investor.



This foundation of our partnership is already very… pic.twitter.com/VGgjdnomNp — Kaja Kallas (@kajakallas) April 17, 2026

«Nous sommes à un moment crucial pour nos relations… Nous sommes votre premier partenaire commercial et votre premier investisseur étranger. Les échanges de marchandises sont cinq fois plus élevés qu’ils l’étaient en 2000. La fondation de notre partenariat est déjà très solide, mais nous allons le renforcer encore davantage», a déclaré celle que Bourita a présentée comme «l’alliée et soutien de poids aux relations Maroc-UE». Cet engagement a été pris en janvier dernier à Bruxelles, «lorsque les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont collectivement approuvé une initiative visant à intensifier notre coopération. Nous traduisons désormais cet engagement politique en résultats concrets pour nos citoyens et nos entreprises», a souligné Kaja Kallas.

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Il y a d’abord les secteurs d’avenir. Si dans des domaines tels que la transition écologique, l’éducation et l‘investissement, un long chemin a été parcouru, «nous ajoutons désormais de nouveaux programmes axés sur les compétences, l‘entrepreneuriat et l‘amélioration de l‘emploi et l’environnement des affaires», a précisé la cheffe de la diplomatie européenne. Et de rappeler que tout récemment, «nous avons lancé un nouveau dialogue numérique axé sur l’Intelligence artificielle, les infrastructures et l‘innovation». «Nous investissons également dans notre avenir commun en approfondissant les échanges entre nos académies et universités. Ainsi, nos prochaines générations pourront apprendre les uns des autres et tisser des liens durable», a-t-elle rajouté.

Sur le volet sécuritaire, dont Kaja Kallas a également la charge au niveau européen, la responsable a souligné le rôle régional axial du Maroc. En la matière, elle a confirmé les préparatifs du Forum de sécurité régionale UE-Méditerranée prévu plus tard cette année. «Nous avons particulièrement apprécié la contribution du Maroc au Pacte pour la Méditerranée. notamment l’organisation par vos soins d‘une réunion de haut niveau en septembre dernier», a dit la haute représentante. Le Forum sur la sécurité permettra, lui, «d’approfondir notre travail en matière de lutte contre le terrorisme, de sécurité maritime et de résilience face aux menaces hybrides, des domaines dans lesquels le Maroc joue un rôle régional central».

Concernant la Sahara, Kaja Kallas a rappelé le «changement» de position de l’UE, annoncé plus tôt cette année et portant appui des 27 au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine de la région.

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«Ce changement reflète les avancées importantes réalisées à travers la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, qui appelle à des négociations sur la base du plan d’autonomie présenté par le Maroc», a expliqué la cheffe de la diplomatie de l’UE. «Les progrès des pourparlers facilités par les États-Unis ensemble avec les Nations unies sont encourageants», a-t-elle noté.

Ces différents volets (innovation, sécurité et Sahara) constituent les piliers d’un partenariat stratégique ambitieux, destiné à «faire passer nos relations à un niveau supérieur», selon Kaja Kallas. «Je suis confiante que nous lancerons ce partenariat cette année, reflétant l’importance de la relation entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne», a-t-elle conclu, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans la coopération euro-marocaine.