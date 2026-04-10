Politique

Sahara marocain: la république du Mali retire sa reconnaissance de la pseudo «rasd»

Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali.

La République du Mali a annoncé, aujourd’hui, qu’«après analyse approfondie de cet important dossier (du Sahara) qui a un impact sur la paix et la sécurité sous-régionales, la République du Mali a décidé, ce jour, de retirer sa reconnaissance de la «République Arabe Sahraouie Démocratique».

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/04/2026 à 12h05

Cette position a été exprimée dans une Déclaration du Gouvernement malien prononcée par M. Abdoulaye DIOP, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, à l’issue de sa rencontre avec son homologue marocain.

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, effectue une visite à Bamako sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Dans cette même Déclaration, le Mali «soutient le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme la seule base sérieuse et crédible pour la résolution de ce différend et considère qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réaliste».

Le Mali exprime, en outre, «son appui aux efforts des Nations Unies et de l’Envoyé personnel du Secrétaire général, ainsi qu’aux résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2797 (2025), adoptée le 31 octobre 2025», poursuit le document.

Le ministre malien a, par ailleurs, déclaré que cette décision sera partagée avec les organisations régionales et internationales dont le Mali est membre, ainsi qu’avec le Corps diplomatique accrédité à Bamako.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/04/2026 à 12h05
#Maroc#Sahara marocain

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