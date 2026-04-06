L’Égypte réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain

Cette résolution souligne qu’une autonomie réelle sous souveraineté marocaine constitue la solution la plus réalisable pour le règlement de la question du Sahara marocain.

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Cette position, exprimée dans le procès-verbal de la première session du Comité de coordination et de suivi Maroc-Égypte, tenue sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, consacre le soutien du Caire à la feuille de route onusienne actuelle, qui place l’initiative marocaine d’autonomie au cœur du processus de règlement.