Politique

L’Égypte réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain

Les drapeaux du Maroc et de l'Égypte.

Les drapeaux du Maroc et de l'Égypte.. Le360

L’Égypte a réaffirmé, ce lundi au Caire, son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, ainsi qu’à la dernière résolution du Conseil de sécurité et à une solution politique consensuelle.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/04/2026 à 16h47

Cette résolution souligne qu’une autonomie réelle sous souveraineté marocaine constitue la solution la plus réalisable pour le règlement de la question du Sahara marocain.

Lire aussi : ONU-Sahara marocain: l’Algérie dos au mur

Cette position, exprimée dans le procès-verbal de la première session du Comité de coordination et de suivi Maroc-Égypte, tenue sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, consacre le soutien du Caire à la feuille de route onusienne actuelle, qui place l’initiative marocaine d’autonomie au cœur du processus de règlement.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/04/2026 à 16h47
#Egypte#Maroc-Egypte#Sahara Marocain#Conseil de Sécurité#Moustafa Madbouli#Aziz Akhannouch

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