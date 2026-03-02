L’ambassadeur belge à Rabat se rendra prochainement au Sahara marocain

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur du Royaume de Belgique, Maxime Prévot, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

À l’issue de sa rencontre à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur du Royaume de Belgique, Maxime Prévot, a réitéré l’annonce selon laquelle l’ambassadeur belge à Rabat sera invité à effectuer prochainement une visite dans la région du Sahara.

L’objectif est de préparer et de soutenir plusieurs initiatives économiques, comme la visite d’entreprises belges et l’organisation de foires économiques des trois agences régionales.

🇲🇦-🇧🇪 M. Nasser Bourita s'est entretenu, ce jour à Rabat, avec le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement du Royaume de Belgique, M. Maxime Prévot pic.twitter.com/okPM4CM5hZ — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) March 2, 2026

Quant à l’extension de la couverture consulaire des ressortissants belges résidant au Sahara et des Belges de passage dans la région, la Belgique a réaffirmé que son Consulat général à Rabat est compétent pour l’ensemble du Royaume du Maroc, sans distinction régionale, y compris pour la région du Sahara.