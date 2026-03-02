Politique

L’ambassadeur belge à Rabat se rendra prochainement au Sahara marocain

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur du Royaume de Belgique, Maxime Prévot, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

En visite à Rabat, le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, Maxime Prévot, a annoncé que l’ambassadeur belge sera prochainement invité à effectuer une visite dans la région du Sahara. Il a également précisé que le Consulat général de son pays à Rabat est désormais compétent pour l’ensemble du Maroc.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/03/2026 à 15h27

À l’issue de sa rencontre à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur du Royaume de Belgique, Maxime Prévot, a réitéré l’annonce selon laquelle l’ambassadeur belge à Rabat sera invité à effectuer prochainement une visite dans la région du Sahara.

L’objectif est de préparer et de soutenir plusieurs initiatives économiques, comme la visite d’entreprises belges et l’organisation de foires économiques des trois agences régionales.

Quant à l’extension de la couverture consulaire des ressortissants belges résidant au Sahara et des Belges de passage dans la région, la Belgique a réaffirmé que son Consulat général à Rabat est compétent pour l’ensemble du Royaume du Maroc, sans distinction régionale, y compris pour la région du Sahara.

#sahara#Belgique#Maroc

Politique

Sahara. «La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique réaffirme son soutien au plan d’autonomie marocain

Lifestyle

À 86 ans, ce Français réalise son rêve en marchant 60 kilomètres dans le Sahara marocain

Politique

Sahara. «Une solution des plus réalisables»: la Finlande appuie le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine

Politique

Autonomie du Sahara: comment l’Algérie craint pour ses frontières contestées et demande une garantie américaine

Médias

Retro Radio: première émission en direct depuis le Sahara marocain, succès historique pour la radio hongroise

