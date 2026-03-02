Sahara. «La base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste»: la Belgique réaffirme son soutien au plan d’autonomie marocain

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur du Royaume de Belgique, Maxime Prévot, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Cette position a été exprimée par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur du Royaume de Belgique, Maxime Prévot, à l’issue de sa rencontre à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

À cette occasion, Maxime Prévot a également souligné que cette position s’inscrit dans la continuité de la position exprimée dans la Déclaration conjointe signée à Bruxelles le 23 octobre 2025 et dans la reconnaissance de l’importance existentielle de cette question pour le Royaume du Maroc et place résolument la région du Sahara dans le cadre de la souveraineté et de l’unité nationale du Maroc.

🇲🇦-🇧🇪 M. Nasser Bourita s'est entretenu, ce jour à Rabat, avec le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement du Royaume de Belgique, M. Maxime Prévot pic.twitter.com/okPM4CM5hZ — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) March 2, 2026

Le ministre belge des Affaires étrangères a aussi souligné qu’il entend agir en conséquence sur les plans diplomatique et économique et que cette position de la Belgique s’inscrit dans le respect du droit international.

Rabat et Bruxelles réaffirment leur ambition d’un partenariat stratégique renforcé

Le Maroc et la Belgique ont également souligné, lundi à Rabat, leur détermination commune à hisser leur relation bilatérale à un niveau stratégique, fondé sur un dialogue politique approfondi, une coopération économique dynamique et une concertation étroite sur les enjeux régionaux et internationaux.

Les deux hauts responsables ont salué la qualité du dialogue politique bilatéral, marqué par une confiance renouvelée et une volonté partagée d’inscrire la coopération dans une logique de complémentarité et de projection vers l’avenir. Ils ont exprimé leur engagement à structurer davantage les mécanismes de concertation, afin d’accompagner l’évolution des priorités stratégiques des deux pays.

Sur le plan économique, les deux ministres ont convenu d’encourager les investissements et les partenariats dans des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment la transition énergétique, les infrastructures durables, l’économie verte et l’innovation industrielle. Ils ont également mis en exergue le rôle du Maroc en tant que plateforme d’accès au continent africain et celui de la Belgique comme hub européen stratégique.

Au niveau multilatéral, Rabat et Bruxelles ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme effectif, au respect du droit international et à la promotion de solutions politiques négociées aux crises régionales. Les deux parties ont souligné l’importance d’une coordination accrue au sein des enceintes internationales, en particulier sur les questions liées à la sécurité, au climat et au développement.

Les deux responsables ont enfin convenu de renforcer les échanges parlementaires et institutionnels, ainsi que les contacts entre les acteurs économiques et académiques, afin de consolider un partenariat moderne, équilibré et tourné vers l’innovation, traduisant la profondeur d’une relation d’amitié appelée à se développer davantage dans les années à venir.