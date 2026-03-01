Politique

Sahara. «Une solution des plus réalisables»: la Finlande appuie le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine

Photomontage de drapeaux du Maroc et de la Finlande.

La Finlande a affirmé, dimanche, qu’«une autonomie véritable sous souveraineté marocaine pourrait constituer une solution des plus réalisables» pour le règlement de la question du Sahara marocain.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/03/2026 à 17h45

Cette position a été exprimée dans un Communiqué conjoint adopté à Rabat à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, qui effectue une visite officielle au Maroc.

À cet égard, la Finlande a «réitéré son soutien au Plan d’autonomie présenté par le Maroc», le considérant comme une bonne base sérieuse et crédible en vue de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable, lit-on dans le Communiqué.

Lire aussi : Sahara: la Suède soutient le plan marocain d’autonomie

Les deux ministres ont, par ailleurs, «salué l’adoption de la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies» et réaffirmé leur soutien aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé Personnel visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain.

#Finlande#Maroc#Sahara#Autonomie

