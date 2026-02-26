Economie

Sahara: un règne, une œuvre (EP3). Vision royale et développement national: le port Dakhla Atlantique

Le port Dakhla Atlantique. (S.Bouaamoud/Le360)

Par Souilme Bouaamoud
Le 26/02/2026 à 20h57

VidéoLe projet du port Dakhla Atlantique constitue la pierre angulaire de la vision stratégique portée par le roi Mohammed VI pour impulser le développement économique et social du Royaume, avec une attention particulière aux provinces du Sud. Ce mégaprojet ambitionne de placer la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab à l’avant-garde des territoires ouverts sur les pays du Sahel via l’océan Atlantique et d’en faire une porte d’entrée majeure vers l’Amérique latine et l’Europe.

Les travaux du port Dakhla Atlantique avancent à un rythme soutenu. Selon les dernières données de terrain, le taux d’avancement a désormais dépassé les 53%, confirmant la dynamique enclenchée autour de ce chantier stratégique.

À terme, cette infrastructure devrait transformer la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab en un pôle industriel de premier plan, structuré autour de plusieurs secteurs clés, notamment l’énergie, l’agriculture et la pêche maritime.

Intervenant sur la portée du projet, Bouchaib Qiri, directeur régional de l’Industrie et du Commerce, insiste sur sa dimension stratégique. «Il s’agit d’un port qui ne se limitera pas uniquement aux activités commerciales et aux échanges avec l’étranger, que ce soit avec l’Afrique, l’Amérique ou l’Asie», affirme-t-il.

Selon lui, l’infrastructure dépasse largement la vocation classique d’un port d’échanges: «C’est un port qui représente un capital stratégique majeur, qui sera mis à la disposition de grands investissements.»

Le responsable détaille les secteurs appelés à bénéficier de cette nouvelle plateforme tels que «le domaine des énergies renouvelables, de l’exploitation des minerais ou encore de l’implantation de différentes industries», énumère-t-il.

Il cite notamment «des industries liées à la valorisation des produits de la pêche maritime», tout en soulignant l’importance du secteur logistique, appelé à jouer un rôle central dans la structuration des flux.

Un trafic annoncé à 35 millions de tonnes

Le port Dakhla Atlantique devrait également renforcer la vocation exportatrice de la région: «Il constituera aussi un débouché pour les produits agricoles et les produits de la pêche dont regorge la région», ajoute-t-il.

Enfin, les projections de trafic illustrent l’ampleur du projet. «Le port est appelé à atteindre un volume de marchandises avoisinant les 35 millions de tonnes», indique Bouchaib Qiri.

Un chiffre qui, selon lui, «indique à lui seul l’importance que revêtira ce port et la place qu’il occupera dans le commerce extérieur», confirmant son rôle stratégique dans le renforcement des échanges et le positionnement du Maroc comme hub continental.

Par Souilme Bouaamoud
Le 26/02/2026 à 20h57
#Port Dakhla Atlantique#Sahara marocain#Dakhla#Maroc#Développement#Investir au Maroc

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Dakhla: 189 candidats à la migration irrégulière interceptés par la Marine royale

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le barrage Sakia El Hamra-Oued Eddahab enregistre +543% de précipitations

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Sahara: un règne, une œuvre (EP2). Sécurité, connectivité, croissance: les promesses tenues de la voie express Tiznit-Dakhla

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le gazoduc Nigeria–Maroc avance: l’Afrique de l’Ouest trace sa souveraineté énergétique

Articles les plus lus

1
Info360. Fermeture temporaire du port de Casablanca après la chute de 85 conteneurs d’un navire libérien
2
Pourquoi le prochain gouvernement français doit tourner la page avec l’Algérie et prendre des mesures radicales
3
270 millions de dirhams et 1.500 places: le parking souterrain XXL de Casa Anfa officiellement ouvert
4
Dattes algériennes: tous ces dangers pour la santé auxquels les Marocains s’exposent
5
Le cap des 100 milliards de DH franchi: le gouvernement dévoile son projet de marché secondaire des créances en souffrance
6
Successeur de Regragui: pourquoi Sektioui s’impose comme une évidence
7
Un décret complémentaire met fin à la polémique sur l’identité visuelle des véhicules de transport funéraire
8
Hier l’Espagne, aujourd’hui la France et le Niger: comment l’Algérie perd lamentablement toutes ses batailles
Revues de presse

Voir plus