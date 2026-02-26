Dakhla: 189 candidats à la migration irrégulière interceptés par la Marine royale

Lors de l'interception d'une pirogue au large de Dakhla ce lundi, la Marine Royale a secouru 189 candidats à la migration irrégulière qui tentaient de rejoindre les îles Canaries.

Des unités de la Marine royale ont intercepté, lundi 23 février, une pirogue transportant à son bord 189 candidats à la migration irrégulière. Ces derniers, tous originaires de l’Afrique subsaharienne, tentaient de rejoindre les îles Canaries par la route maritime de l’Atlantique.

Selon un communiqué de l’état-major général des Forces armées royales, plusieurs passagers en état de fragilité physique ont bénéficié des premiers soins d’urgence prodigués à bord des unités de la Marine.

Après l’opération de sauvetage et d’interception, l’ensemble des rescapés a été ramené au port de Dakhla. Ils ont ensuite été remis aux services de la Gendarmerie royale afin de remplir les procédures administratives d’usage.