Dakhla: 189 candidats à la migration irrégulière interceptés par la Marine royale

Lors de l'interception d'une pirogue au large de Dakhla ce lundi, la Marine Royale a secouru 189 candidats à la migration irrégulière qui tentaient de rejoindre les îles Canaries.

Par Le360 (avec MAP)
Le 26/02/2026 à 12h20

Au large de Dakhla, une nouvelle tentative de migration irrégulière a été mise en échec ce lundi. Une pirogue transportant 189 candidats originaires de l'Afrique subsaharienne, qui espéraient rallier les îles Canaries, a été interceptée par les unités de la Marine royale. Après avoir reçu les premiers soins à bord, les passagers ont été ramenés au port de Dakhla avant d'être remis à la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage.

Des unités de la Marine royale ont intercepté, lundi 23 février, une pirogue transportant à son bord 189 candidats à la migration irrégulière. Ces derniers, tous originaires de l’Afrique subsaharienne, tentaient de rejoindre les îles Canaries par la route maritime de l’Atlantique.

Selon un communiqué de l’état-major général des Forces armées royales, plusieurs passagers en état de fragilité physique ont bénéficié des premiers soins d’urgence prodigués à bord des unités de la Marine.

Après l’opération de sauvetage et d’interception, l’ensemble des rescapés a été ramené au port de Dakhla. Ils ont ensuite été remis aux services de la Gendarmerie royale afin de remplir les procédures administratives d’usage.

