Société

La Marine royale ouvre une enquête après la diffusion d’une vidéo controversée

Extrait de la vidéo. (Photo d'illustration)

Après la diffusion d’images d’un membre de la Marine royale ayant un comportement jugé inapproprié envers un migrant près de Sebta, les Forces armées royales (FAR) ont annoncé l’ouverture d’une enquête, réaffirmant leur engagement à protéger les droits humains.

Le 13/08/2025 à 11h53

À la suite de la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux et dans les médias, montrant un membre de la Marine royale ayant un comportement jugé inapproprié envers un migrant près de Sebta, les Forces armées royales (FAR) ont ouvert une enquête.

«Il convient d’affirmer avec la plus grande fermeté que de tels agissements sont totalement inacceptables. Il est également souligné l’engagement absolu à protéger les droits humains et à préserver la dignité des individus. Toutes les mesures disciplinaires et juridiques nécessaires seront prises, en cas de constatation d’un quelconque dépassement ou implication, conformément aux lois et règlements en vigueur», fait-on savoir.

