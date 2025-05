Armement: Avante 1800, la nouvelle fierté de la Marine Royale

La baie de Cadix a offert, mardi 27 mai, le cadre solennel de la présentation officielle du patrouilleur hauturier Avante 1800, joyau technologique construit par le groupe naval espagnol Navantia pour le compte de la Marine royale marocaine. Cette unité d’élite rejoindra prochainement les rangs de la flotte chérifienne, où elle assumera un rôle crucial dans la sécurisation des eaux territoriales via des missions de patrouille rapides et structurées, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 29 mai.

L’événement, présidé par la maire de San Fernando, Patricia Cavada, a mis en lumière l’ampleur du projet initié en 2022: près de deux années de travaux, un million d’heures de labeur et la mobilisation de 1.100 emplois directs et indirects. D’une élégante silhouette (87 mètres de longueur pour 13 mètres de largeur), le bâtiment numéroté 565 pourra accueillir jusqu’à 60 membres d’équipage. Son acquisition, formalisée par un contrat de 130 millions de dirhams, dont un financement de 95 millions par Banco Santander, s’accompagne d’un package complet de formation technique et de soutien logistique en Espagne.

«Premier d’une série de deux unités commandées, l’Avante 1800 représente un saut capacitaire décisif pour le Royaume», souligne Al Ahdath Al Maghribia. Il constituera un rempart renforcé contre les défis sécuritaires émergents : trafics illicites, immigration clandestine et préservation souveraine du littoral. Ce renforcement naval témoigne de la vision proactive du Maroc en matière de sécurisation de ses frontières maritimes.