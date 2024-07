Armement: ce que les missiles ATACMS vont changer dans les capacités de défense du Maroc

La récente conclusion entre le Maroc et les États-Unis d’un accord d’acquisition de systèmes de missiles ATACMS (pour Army Tactical Missile System) est porteuse de plusieurs avantages pour les Forces armées royales (FAR). Car, en plus de renforcer leurs capacités de frappe longue portée, l’acquisition ces missiles semi-balistiques «pourrait remodeler la dynamique militaire régionale», estime le portail américain SOFREP (Special Operations Forces Report).

«Bien que le nombre exact de missiles n’ait pas été divulgué, le contrat, évalué à 227 millions de dollars, marque un changement important pour le Maroc qui a été historiquement dépendant des armes de fabrication chinoise», fait remarquer le média spécialisé dans le domaine militaire. «L’inclusion du Maroc aux côtés de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne dans cet accord d’armement américain suggère une stratégie de Washington visant à renforcer ses partenariats en Afrique du Nord et en Europe de l’Est», complète-t-il.

L’ATACMS est un missile semi-balistique sol-sol tactique tiré par des lance-roquettes multiples ou par camion lance-roquettes HIMARS. Sa capacité à frapper une cible à 300 km avec une précision annoncée de 10 mètres fait de cet équipement un véritable «game changer» dans plusieurs conflits armés.

Plusieurs versions de l’ATACMS ont été développées pour répondre à l’évolution des besoins de l’armée américaine. Les plus notables d’entre elles sont le MGM-140A Block I, le MGM-140B Block IA, le MGM-164A Block II et le MGM-168 Block IVA. Ces dernières variantes offrent une portée accrue, une meilleure précision et différentes charges utiles, telles que des ogives unitaires ou des sous-munitions, afin de répondre aux différents besoins des missions.