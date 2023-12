Armement: deux nouveaux hélicoptères H135M bientôt livrés au Maroc

Selon le forum «FAR-Maroc», qui vient de faire cette annonce sur son compte X, le septième hélicoptère (D-HCBV) et le huitième (D-HCBP) sont arrivés, le lundi 11 décembre, à Perpignan en France, avant de transiter par l’Espagne pour être livrés aux Forces royales air, au niveau de la base aérienne de Meknès.

Cette nouvelle livraison intervient dans le cadre de la commande passée par le Maroc auprès du groupe Airbus Helicopters, et portant sur un total de 12 hélicoptères de type H135M. Le 17 novembre 2023, le forum «FAR-Maroc» avait affirmé que les Forces royales air avaient déjà réceptionné six de ces appareils, et que deux autres en étaient à la phase des essais techniques.

مروحياتان H135M جديداتان للقوات الملكية الجوية في طريقهما نحو المملكة

وصلت الاثنين المروحية السابعة D-HCBV و المروحية الثامنة D-HCBP لمطار پيرپينون بفرنسا قبل ان تتوجها لإسبانيا ثم إلى المطار العسكري البساتين بمكناس.

نذكر أنه… pic.twitter.com/45reRaP5GS — Moroccan Military Forum (@FAR_MAROC) December 12, 2023

Cette commande fait suite au contrat annoncé en juillet 2022 entre les Forces armées royales (FAR) et le constructeur européen, portant sur l’acquisition d’hélicoptères H135M destinés à la formation, au transport et au sauvetage. Le 18 juillet 2022, Airbus précisait dans un communiqué officiel que le contrat couvrait un ensemble complet de services d’assistance, comprenant la livraison d’appareils d’entraînement au vol et la formation de pilotes instructeurs et de chargés de maintenance.

«Il s’agit d’un hélicoptère multirôle, fiable et économique, parfaitement adapté à la transition vers des avions plus complexes», déclarait Arnaud Montalvo, responsable de l’Afrique et du Moyen-Orient chez Airbus Helicopters, cité dans le communiqué.