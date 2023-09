Séisme: les FAR en première ligne

Sur hautes instructions du Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’Etat-major général des Forces Armées Royales, les Forces armées royales (FAR) ont déployé d’urgence sur le terrain dans les zones sinistrées des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres, ainsi que des modules d’intervention spécialisés menés par des équipes de recherche et de sauvetage et d’un hôpital Médico-Chirurgical de Campagne (HMCC).

A l’Etat-major général des FAR et dans les Places d’Armes du Royaume, l’ensemble des dispositions nécessaires ont été immédiatement prises, en liaison et en étroite coordination avec les autorités locales, afin d’intervenir rapidement et efficacement sur le terrain.

Selon Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 12 septembre, «dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Taroudant, Ouarzazate et Marrakech, des détachements d’intervention, des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens du Génie militaire ainsi que des antennes logistiques ont été déployés juste après le violent séisme qui a secoué ces zones pour secourir les victimes».

La mission des FAR est d’«apporter le soutien nécessaire aux différents départements concernés et aux populations sinistrées», est-il expliqué dans cet article.

«Vingt hélicoptères appartenant aux FAR sont mis en service et des drones ainsi que d’autres moyens logistiques ont été mobilisés pour venir en aide aux populations sinistrées dans des zones reculées et montagneuses où l’accès était extrêmement difficile à cause des routes coupées par les chutes de grosses pierres et les éboulements», précisent des interlocuteurs interrogés par Al Ahdath Al Maghribia.

Grâce à ces interventions rapides et efficaces, plusieurs populations dans ces zones montagneuses ont pu être secourues par les équipes des FAR, qui leur ont distribué des kits alimentaires, des tentes et des couvertures. De nombreuses mesures d’urgence ont par ailleurs été prises sur les lieux du séisme, ajoutent les mêmes sources.