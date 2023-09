Séisme au Maroc: la course contre la montre des FAR pour dégager les routes menant à Tigouga

À Tigouga, commune rurale relevant de la province de Taroudant, localité montagneuse où les maisons sont construites en terre, les habitants ont été particulièrement touchés par les secousses qui ont frappé le Maroc vendredi dernier.

Les chutes de pierres ont obstrué les routes, rendant les déplacements difficiles, voire impossibles. Heureusement, les FAR mènent des opérations pour dégager les voies d’accès menant à cette commune. Une pelleteuse de grande taille, des équipements logistiques et plusieurs agents ont été mobilisés pour cette mission cruciale.

Saïd El Mohammadi, acteur associatif de la région, a exprimé sa gratitude envers les FAR et les autorités impliquées dans l’opération de déblayage. Le dégagement des rochers et des débris sur les routes est essentiel pour faciliter la circulation, que ce soit pour les équipes de secours, les habitants, ou les bénévoles venus de toutes les régions du Maroc pour aider à retrouver les victimes ensevelies sous les décombres, a-t-il souligné.

L’acteur associatif a également fait part de la situation critique de plusieurs hameaux de la commune, dont certains risquent de s’effondrer à tout moment. Il a aussi alerté sur la présence de corps sous les décombres, appelant à la coopération de tous pour surmonter cette période difficile.

Course contre la montre

Un autre résident a exprimé sa reconnaissance envers les FAR pour leurs efforts et leur attention, avant d’affirmer que de nombreux blessés nécessitent une prise en charge médicale immédiate. Toutefois, cette assistance médicale ne peut être fournie qu’une fois que les routes seront débloquées.

Les équipes de secours maintiennent une mobilisation constante, concentrant tous leurs efforts pour sauver et évacuer les blessés, et apporter un soutien aux victimes de ce séisme dévastateur. La solidarité s’organise aussi au niveau de la population, dans un élan d’entraide et de fraternité.

Le dernier bilan du séisme fait état de 2.122 morts et 2.421 blessés dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, selon un bilan actualisé du ministère de l’Intérieur.