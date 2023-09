Séisme au Maroc: douleur et ruines dans les douars relevant de Tizi n’Test

Les secousses qui ont frappé plusieurs localités autour de Taroudant ont complètement détruit plusieurs douars de la commune de Tizi n’Test, les réduisant à un amas de ruine. Au milieu des décombres, les survivants peinent à trouver les mots pour décrire l’ampleur du désastre.

«C’était terrifiant», raconte l’un des survivants, les larmes aux yeux. Il poursuit: «Ma mère a perdu la vie, tout comme la femme et les enfants de mon frère. Un autre de mes frères a tragiquement vu son fils périr. Plus de 30 personnes ont perdu la vie, et il y a encore des individus coincés sous les débris». Il ajoute que même parmi ceux qui ont été retrouvés dans un état stable, certains n’ont malheureusement pas survécu longtemps après leur sauvetage.

«Au moment où tout s’est produit, les gens étaient sur le point de s’endormir, complètement épuisés. Après le drame, la situation est devenue encore plus insoutenable, car il n’y avait ni eau ni nourriture disponibles. Tristement, plus de 25 personnes ont perdu la vie dans ces conditions tragiques, et ma propre sœur reste emprisonnée sous les décombres, dans l’attente désespérée d’un miracle pour être secourue», partage ce survivant, la voix tremblante de chagrin et d’angoisse.

Malgré le choc et la tristesse, les équipes de secours maintiennent une mobilisation constante, concentrant tous leurs efforts pour sauver et évacuer les blessés, et apporter un soutien infaillible aux victimes de ce séisme dévastateur. La solidarité s’organise aussi au niveau de la population, dans un élan d’entraide et de fraternité.

Le dernier bilan du séisme fait état de 2.012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 grièvement, dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant.