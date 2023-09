Séisme au Maroc: Moulay Brahim s’accroche à l’espoir après le sauvetage d’un membre des Forces auxiliaires

C’est dans un silence lourd, ponctué par les cris de détresse et le bourdonnement incessant des outils de secours, que s’est dessinée cette scène d’une rare intensité, ce samedi 9 septembre à Moulay Brahim. Tandis que le bilan humain et matériel continuait à s’alourdir d’heure en heure, un événement est venu raviver l’espoir dans les cœurs endeuillés. Les citoyens, les yeux rivés sur cette opération de sauvetage, retenaient leur souffle.

Le terrain encore instable, balayé par une poussière qui engloutit presque tout et tous, est subitement devenu le théâtre d’un miracle. Alors que les équipes de secours poursuivaient leurs efforts, un succès inestimable venait couronner leur abnégation: un membre des Forces auxiliaires a été retrouvé, vivant, sous les décombres d’une maison effondrée.

La foule rassemblée n’a pu contenir ses cris de joie et d’encouragement à la vue du rescapé émergeant des décombres, aidé par des sauveteurs visiblement émus, mais déterminés. Les instants suivants ont été empreints d’une poignante fraternité, où les accolades, les larmes de soulagement et les phrases d’encouragement ont fusé de toutes parts. Et avec elles tout un espoir qui renaît.

Les unités des Forces armées royales, épaulées par les autorités locales, ainsi que par les équipes de la Protection civile et des services de sécurité, mettent tout en œuvre sur chaque front pour venir en aide et assister les victimes du drame, mobilisant l’intégralité des ressources et des moyens à leur disposition.

Le dernier bilan disponible fait état de 1.305 morts et 1.832 blessés, dont 1.220 grièvement, dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant.