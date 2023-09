Séisme au Maroc: des équipes de la Protection civile tunisienne pour participer aux opérations de secours

À l’image de nombreux pays, la Tunisie a exprimé ce samedi sa solidarité avec le peuple marocain suite au séisme survenu, samedi 8 septembre 2023, qui a causé de lourds dégâts humains et matériels. Un communiqué de la présidence de la République a ainsi déclaré que «la Tunisie présente ses condoléances aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés».

Le président tunisien Kaïs Saïed a également ordonné d’envoyer, en coordination avec les autorités marocaines, des équipes de la Protection civile et du Croissant Rouge tunisien au Maroc pour l’aider dans ses efforts de secours et de sauvetage.

Kaïs Saïed ordonne l’envoi des aides et des équipes de la Protection civile au Maroc #Tunisie https://t.co/76JDCSWB0s — Tunisia Watch 🇹🇳®™ (@Tunisia_Watch) September 9, 2023

Ces équipes se dirigent, ce samedi soir, vers le Royaume du Maroc, pour soutenir les efforts de recherche et de secours, selon le porte-parole officiel du ministère de l’Intérieur, Faker Bouzghaya. Elles se composent de 50 agents et cadres de l’unité spécialisée, 6 médecins de la protection civile et 4 canins. Des dispositifs avancés de surveillance thermique et un drone pour détecter les victimes sous les décombres seront utilisés.

D’après la même source, un hôpital de campagne affilié à la Protection Civile sera également envoyé pour contribuer aux opérations de secours et prendre en charge les blessés.