Séisme au Maroc: le bilan s’alourdit à 2.122 morts et 2.421 blessés

Le bilan du tremblement de terre d’Al Haouz ne cesse de s’alourdir. Selon les données actualisées du ministère de l’Intérieur, le séisme survenu dans la nuit du vendredi 8 septembre a fait 2.122 morts et 2.421 blessés.

On dénombre ainsi 1.351 décès dans la province d’Al Haouz, 492 à Taroudant, 201 à Chichaoua et 17 à Marrakech. Certaines localités, comme Ouarzazate, Azilal, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Casablanca, El Youssoufia et Tinghir n’ont heureusement pas enregistré de nouveaux décès jusqu’à présent.

Lire aussi : Séisme au Maroc: réunion exceptionnelle du Conseil de gouvernement ce dimanche 10 septembre

A l’œuvre sur le terrain, les secouristes maintiennent, depuis les premières heures du drame, une mobilisation constante, concentrant tous leurs efforts pour sauver et évacuer les blessés, et apporter un soutien infaillible aux victimes du séisme. La solidarité s’organise aussi au niveau de la population, dans un élan d’entraide et de fraternité.