Séisme au Maroc: réunion exceptionnelle du Conseil de gouvernement ce dimanche 10 septembre

Le Conseil de gouvernement de ce dimanche sera consacré à l’examen de la situation suite au puissant séisme qui a frappé, dans la nuit du vendredi 8 septembre, la province d’Al Haouz.

Le gouvernement se penchera également sur le projet de décret devant encadrer l’ouverture, conformémement aux instructions royales, d’un compte spécial auprès du Trésor et de Bank Al-Maghrib, en vue de recevoir les contributions volontaires de solidarité des citoyens et des organismes privés et publics.

Une fois adopté par le gouvernement, ce projet de décret va devoir recevoir le feu vert du Parlement lundi matin. Le processus d’adoption va être accéléré de sorte à pouvoir ouvrir rapidement le compte de solidarité et le rendre opérationnel dès ce lundi 11 septembre.

Lire aussi : Séisme au Maroc: Jamal Belahrach propose une journée de masse salariale pour contribuer à la solidarité nationale

Par ailleurs, Le360 a appris que la commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées tiendra sa première réunion ce lundi.

Lors de la séance de travail consacrée au séisme d’Al Haouz, samedi 9 septembre, le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour assurer la mise en place de cette commission interministérielle dans les meilleurs délais.