Séisme au Maroc: Jamal Belahrach propose une journée de masse salariale pour contribuer à la solidarité nationale

«Nous sommes toutes et tous dans une profonde douleur et tristesse devant cette catastrophe, naturelle certes, mais injuste pour toutes les âmes que nous avons perdues. (…) Le choc est tellement immense qu’il n’y a pas un Marocain qui n’a pas envie d’aider à sa manière. Que ce soit à travers le don du sang, matériellement, financièrement ou de quelque manière que ce soit. Nos ONG nationales sont totalement mobilisées, comme notre armée, notre gouvernement et notre appareil d’État» écrit-il.

Evoquant la mobilisation de l’ensemble des acteurs par le roi Mohammed VI et la création d’un compte de solidarité, Jamal Belahrach suggère aux dirigeants d’entreprises «de mobiliser tous les salariés du Maroc, avec leur accord bien évidemment, pour donner une journée de masse salariale à ce fond qui sera utilisé par les autorités compétentes pour accompagner cette période douloureuse que vivent nos frères et sœurs victimes du tremblement de terre».

Selon lui, «de cette façon, nous aurons tous contribué de manière organisée à cet élan auquel vient de nous inviter Sa Majesté et qui montrera encore une fois que le Maroc est une Nation unie dans les moments les plus difficiles comme dans les moments heureux».

M. Belahrach souligne également que cette tragédie intervient au lendemain de la belle saga des Lions de l’Atlas au Mondial 2022, une «séquence heureuse» qui a permis de constater «que le Maroc est un pays que l’on peut aimer sans le connaître vraiment. C’est cela la magie du Maroc et l’ADN des Marocains.»

Et de poursuivre: «Cette affection se retrouve aujourd’hui avec l’élan de solidarité mondiale, en particulier celui de nos partenaires historiques comme la France avec sa diaspora, ses ONG et ses élus et même la chaîne de télévision BFM pour qui le Maroc n’est pas n’importe quel pays.»