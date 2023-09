Séisme au Maroc: report du spectacle Symphonyat à une date ultérieure

Suite au séisme qui a secoué le Maroc le vendredi 8 septembre, les organisateurs de Symphonyat ont annoncé le report de l’édition 2023 de l’événement. Initialement programmé pour le 14 septembre à Anfa Park, Casablanca, ce grand rendez-vous de la musique doit céder place à une période de deuil et de solidarité nationale.

Annoncée hier à travers une story Instagram, cette décision a été prise «en considération de la situation actuelle que traverse notre pays et par respect pour le deuil national», précisent les organisateurs. Le festival qui promettait d’enchaîner les prestations d’artistes renommés tels que Houda Saâd, Nassim Haddad, Benjamin Bouzaglo et Mehdi Nassouli, attendra un moment plus serein pour permettre aux mélomanes de s’unir autour de la beauté de l’art musical.

Alors que le Maroc pleure ses morts et prie pour ses blessés, l’heure est à la solidarité et à l’entraide. Les Forces armées royales, les autorités locales et les services de Sécurité et de la Protection civile s’activent sur tous les fronts pour porter secours et assistance aux sinistrés, en déployant tous les moyens et ressources disponibles.

Le dernier bilan de la catastrophe fait état de 2.122 morts et 2.421 blessés, dont 1.404 grièvement, dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant.