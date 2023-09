Séisme au Maroc: à Tanger, la police répond à l’appel au don de sang

Dans la foulée du puissant séisme qui a secoué le Maroc vendredi dernier, la police nationale s’est mobilisée en force à Tanger, répondant à l’appel urgent pour des dons de sang. Une tente a été érigée sur la place des Nations pour accueillir les donneurs.

Cette démarche s’inscrit dans un appel plus large, initié par le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, qui a invité l’ensemble des forces de sécurité du pays à contribuer à cet élan vital de solidarité.

Selon les dernières mises à jour du ministère de l’Intérieur, le séisme survenu dans la nuit du vendredi 8 septembre a fait 2.012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 grièvement, dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant. Le besoin de sang est donc crucial et chaque goutte compte pour venir en aide aux victimes, dont un grand nombre se trouve dans un état critique.

Malgré le choc et la tristesse, les équipes de secours maintiennent une mobilisation constante, concentrant tous leurs efforts pour sauver et évacuer les blessés, et apporter un soutien infaillible aux victimes de ce séisme dévastateur. La solidarité s’organise aussi au niveau de la population, dans un élan d’entraide et de fraternité.