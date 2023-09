Séisme au Maroc: le Festival de Fès des musiques sacrées reporté

La 27ème édition du festival de Fès des musiques sacrées du monde a été reportée à une date ultérieure. «Face à la tragédie que traverse notre pays, la Fondation Esprit de Fès, son Président, l’ensemble des artistes et ses partenaires expriment leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes du tremblement de terre. (...) Dans ce contexte de deuil et de recueillement, la Fondation Esprit de Fès annonce le report à une date ultérieure du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde prévu cette année du 15 au 23 septembre. Nos prières vont aux victimes et à leurs proches», signalent les organisateurs dans un communiqué.

Le séisme du vendredi 8 septembre qui a frappé la région d’Al Haouz et plusieurs régions du Maroc a pour l’heure fait 2.012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 grièvement, selon un dernier bilan provisoire du ministère de l’Intérieur.

Le Maroc a décrété un deuil national de trois jours et les drapeaux sont déjà en berne dans tout le pays. Le roi Mohammed VI a aussi ordonné que la prière de l’absent soit accomplie dans toutes les mosquées après la prière d’Addohr.