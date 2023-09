«On était complètement perdus»: au Mellah de Marrakech, les rescapés du séisme témoignent

Dans un dernier bilan actualisé, le ministère de l’Intérieur fait état de 14 décès dans la préfecture de Marrakech suite au séisme du vendredi 8 septembre. Au quartier du Mellah, plusieurs maisons menaçant ruine ont été démolies. L’heure est à l’évaluation des dégâts.

«J’étais assis en bas de cette maison, et à un moment, on a senti la terre trembler. J’ai fui car je voyais que le bâtiment risquait de tomber à tout moment. Le corps d’un des jeunes du quartier a été enseveli sous les décombres», témoigne un rescapé du séisme. Et de poursuivre: «On ne savait plus quoi faire, on était complètement perdus au moment de la secousse. Les habitants courraient dans tous les sens, et dans le champ de ruines, c’était vraiment difficile de se frayer un chemin pour trouver un endroit sécurisé.»

Une rescapée du séisme, elle aussi habitante du quartier Mellah, fait part de son désarroi suite à la démolition de son habitation. «Ma maison est tombée en ruine. Regardez à quoi elle ressemble. (...) Cela fait 50 ans que j’habite ici. C’est vrai que cela faisait longtemps que les autorités nous avaient prévenus que ces maisons menaçaient ruine, mais nous n’avions nulle part où aller.»

«Je n’en reviens pas. A l’heure où je vous parle, je tremble. Nous avons vécu une nuit de terreur. C’est terrible ce que nous avons dû affronter. Nous n’avons pas fermé l’oeil de la nuit, nous sommes restés ici aux portes du Mellah, et nous n’avons encore rien avalé», témoigne cet autre sinistré.

Pour rappel, le séisme qui a frappé vendredi soir plusieurs provinces du Royaume a fait 2.122 morts et 2.421 blessés, dont 1.404 grièvement, selon un bilan provisoire du ministère de l’Intérieur.