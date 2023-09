Séisme au Maroc: les secouristes espagnols débarquent à Marrakech

Le ministère espagnol de la Défense a annoncé sur X (ex-Twitter) qu’une équipe d’intervention de l’Unité militaire d’urgence (UME) est arrivée ce dimanche 10 septembre à Marrakech, à bord d’un avion A400 de l’Armée de l’air espagnole. La mission principale de cette force est de participer aux efforts de recherche après le séisme du 8 septembre.

Composée de 56 militaires spécialisés dans les interventions d’urgence, l’équipe de l’UME a décollé depuis la base aérienne de Saragosse en direction de Marrakech. Leur zone d’opération assignée est Talat N’Yaaqoub, située à 25 km de l’épicentre du séisme et à environ 100 km au sud de Marrakech.

Un equipo de la @UMEgob, con 56 militares y 4 perros, acaba de llegar a #Marrakech en un avión #A400 del @EjercitoAire para unirse a la búsqueda y rescate tras el devastador terremoto en nuestro país vecino. La zona asignada: Tala N'Yaaqoub, a 25 km del epicentro y 100 km al sur… pic.twitter.com/16Dkk2MvPa — Ministerio Defensa (@Defensagob) September 10, 2023

Cette équipe est aussi accompagnée de 4 chiens spécialement formés pour les opérations de recherche et de sauvetage dans des situations de catastrophe. Ces chiens jouent un rôle crucial dans la localisation des survivants ensevelis sous les décombres, offrant ainsi une lueur d’espoir dans cette tragédie qui a ébranlé la région.

Les forces espagnoles viennent renforcer les rangs des forces marocaines à l’œuvre sur le terrain. Ces dernières maintiennent, depuis les premières heures du drame, une mobilisation constante, concentrant tous leurs efforts pour sauver et évacuer les blessés, et apporter un soutien infaillible aux victimes du séisme. La solidarité s’organise aussi au niveau de la population, dans un élan d’entraide et de fraternité.

Le dernier bilan du séisme fait état de 2.012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 grièvement, dans les provinces et préfectures d’Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant.