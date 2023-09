Séisme au Maroc: aucun décès dans les hôtels, selon la Fédération nationale de l’industrie hôtelière

Aucun décès n’a été enregistré dans les hôtels du Maroc après le séisme qui a frappé plusieurs villes du Royaume, principalement la région de Marrakech. C’est ce qu’a indiqué la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), dans un communiqué daté du 9 septembre.

«La FNIH tient à informer l’opinion publique que, grâce aux normes de sécurité strictes et aux mesures de préparation en vigueur dans nos établissements, aucun décès n’a été enregistré dans les hôtels du Maroc. Nous sommes profondément soulagés que nos clients et notre personnel aient été en sécurité», révèle Lahcen ZELMAT, président de la FNIH.

Selon lui, la vie reprend son cours normalement dans l’ensemble des établissements. «Notre personnel dédié à l’hébergement reste pleinement mobilisé pour rassurer nos précieux hôtes, et cette mobilisation persistera dans les jours à venir», précise-t-il.

Lire aussi : Séisme: le cri de coeur de Yasmine Chami

Avant de poursuivre. «La reprise de la vie normale est possible grâce à la solidarité, à l’entraide et au dévouement de l’ensemble des opérateurs touristiques. Ils ont apporté toute leur assistance aux clients qui ont choisi de regagner leurs pays en cette période difficile».

Par ailleurs, la FNIH remercie chaleureusement les autorités marocaines pour leur réponse rapide et efficace après le séisme. «Ensemble, nous surmonterons cette épreuve et continuerons à travailler pour garantir la sécurité et le bien-être de tous nos visiteurs», soutient M. Zelmat.