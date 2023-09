Séisme au Maroc: les spécialistes de la santé mentale et psychique créent une cellule d’écoute

La Ligue des spécialistes de la santé mentale et psychique a lancé une cellule d’écoute gratuite pour apporter son aide à tous ceux qui ont vécu ou ressenti de près ou de loin le tremblement de terre du vendredi 8 septembre au Maroc.

«Nous manifestons notre solidarité totale avec les victimes et les martyrs du dernier tremblement de terre qui a touché plusieurs villes du Maroc. Conscient de l’importance de la solidarité et du partage des responsabilités conformément à l’éthique professionnelle nationale, la Ligue des spécialistes de la santé mentale et psychique a décidé de créer une cellule d’écoute à travers divers canaux pour l’appui psychique offert gracieusement à toutes les victimes qui souffrent de peur panique et de stress post-traumatique», peut-on lire dans le communiqué de la ligue.

Les membres de l’organisation précisent par ailleurs que la liste complète comportant les noms des psychiatres et psychologues offrant leurs services sera relayée sur les réseaux sociaux.