Séisme au Maroc: à Tanger, forte affluence au don de sang en solidarité avec les victimes

Le Centre de transfusion sanguine de la ville du Détroit, situé au boulevard Al Massira El Khadra, a connu une forte affluence des donneurs, femmes et hommes de tous âges, suite à l’appel lancé par les responsable du ministère de la Santé et du Centre, ainsi que par des acteurs de la société civile, en vue de collecter les poches de sang nécessaires à même de sauver les victimes du séisme.

Plusieurs associations locales et des acteurs sociaux et civils ont appelé les habitants de la ville à accomplir ce devoir humanitaire et sociétal et à contribuer à collecter les quantités de sang nécessaires, en vue de sauver les victimes du tremblement de terre qui a frappé plusieurs provinces du Royaume.