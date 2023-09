Séisme d’Al Haouz: une solidarité sans faille

L’émotion était à son comble quand nous avons vu la mobilisation des Marocains pour fournir de l’aide à leurs frères victimes du séisme de la province d’Al Haouz, dans un élan humanitaire propre à la nation marocaine. Nous avons constaté l’esprit de «Tamaghrabit» dès les premiers instants qui ont suivi le tremblement de terre et la mobilisation des différentes autorités publiques, ainsi que des équipes médicales, rapporte le chroniqueur du quotidien Assabah dans son édition du lundi 11 septembre. Une solidarité qui a été affichée par de nombreux marocains et les résidents étrangers qui ont formé de longues files d’attente devant les centre de don de sang. Nous l’avons constaté, aussi, dans les appels pour l’organisation de convois humanitaires via les plateformes des réseaux sociaux, ainsi que dans la mobilisation des Marocains du monde pour contribuer aux opérations de solidarité.

Une solidarité qui n’est pas nouvelle et nous rappelle celle des MRE pendant la période de la pandémie de coronavirus. Afin de donner un nouvel élan au concept de «Tamaghrabit», le communiqué du cabinet royal a constitué un grand portail de solidarité pour accélérer les opérations de sauvetage, l’approvisionnement en eau potable, la distribution des kits alimentaires et la mise à profit de l’expérience humaine et logistique des forces armées royales qui ont, notamment, déployé un hôpital médico-chirurgical de campagne. Par ailleurs, une commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits dans les meilleurs délais a été mise en place.

Le quotidien Assabah souligne que le communiqué du cabinet royal a également chargé cette commission de prendre en charge les personnes en détresse, comme les orphelins, les personnes vulnérables et les personnes sans abri. Il a aussi été question de l’ouverture d’un compte spécial pour collecter les dons des citoyens et des organes publics et privés. Autant dire que le communiqué royal a ouvert un nouveau chantier social, culturel et de réflexion, ainsi qu’un nouvel horizon politique relatif au concept de «Tamaghrabit», concept qui dit bien l’élan de solidarité dont font preuve les Marocains dans les moments douloureux.