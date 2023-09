Séisme d’Al Haouz: la MAP en guerre contre les fake news

L’ensemble des rédactions des médias du service public se mobilisent actuellement afin garantir au public des informations fiables et de démentir les multiples fake news qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux.

La plupart des images qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux ne sont pas vérifiées, insiste Al Ahdath Al Maghribia, ce lundi 11 septembre.

Des vidéos relayant des images issues de drames similaires vécus dans d’autres pays, des enregistrements audio douteux et des images ne reflétant pas la réalité sur le terrain sont actuellement partagés par les internautes, alors que ces fake news ont pour but non seulement de semer un climat de terreur parmi les habitants du pays, mais aussi d’induire en erreur l’opinion publique, aussi bien au Maroc que dans des pays étrangers.

Les services de police enquêtent d’ailleurs actuellement sur la diffusion d’une fake news dont l’auteur initial utilise le logo d’un site d’information marocain réputé, dans le but de créer un climat de frayeur parmi les habitants de Marrakech.

A Rabat, la MAP, l’agence de presse officielle, a publié une série d’articles dans lesquels ces fake news sont démenties et dénoncées et publie régulièrement des informations fiables et recoupées.

Des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, montrant l’effondrement d’immeubles à Casablanca, ont ainsi été démenties. Il s’agit en fait d’anciennes images montrant l’effondrement d’habitations dans cette ville, dont une maison du quartier de Derb Moulay Cherif, en décembre 2022.

D’autres vidéos montrent des images d’infrastructures portuaires endommagées et des navires qui chavirent, à quai. Il s’agit d’images de catastrophes naturelles d’autres pays, dont un séisme qui a eu lieu dans l’océan Pacifique, près de Tohoku, au Japon, en 2011.

Al Ahdath Al Maghribia précise que la MAP poursuit son travail, de publication de dépêches démentant ces fake news, dont des publications sur le réseau social X, postées par un média étranger.

A en croire ces posts mensongers, «les victimes du séisme d’Al Haouz étaient couchés à même le sol à l’entrée de l’un des centres hospitaliers pour attendre leur tour faute de places dans la salle de soins».

Une fake news rapidement démentie par le directeur régional de la santé à Marrakech, Abdelhakim Moustaid, qui, interrogé par la MAP, a expliqué que «les hôpitaux de Marrakech fonctionnent à plein régime et continuent à recevoir les blessés. Ces établissements n’ont pas encore épuisé leurs capacités d’accueil et sont en mesure de recevoir plus de blessés. Nous bénéficions du soutien de tous les intervenants notamment les autorités locales».

La MAP a également évoqué la publication de plusieurs messages sur les réseaux sociaux prétendant que les autorités n’ont encore effectué aucune opération de sauvetage dans l’oasis de Sidi Brahim, une commune rurale de la région de Marrakech.

La MAP a indiqué que les autorités avaient effectué l’ensemble des interventions et des opérations de sauvetage dès l’alerte donnée, quelques instants après le séisme.

D’autres images circulant sur les réseaux sociaux montrent l’effondrement d’immeubles à Rabat accompagnés de commentaires mensongers, alors qu’il s’agit en fait de l’écroulement d’habitations à Marrakech.