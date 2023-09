Hélicoptères: les Forces royales air réceptionnent leurs premiers H135M

Le contrat annoncé en juillet 2022 entre les Forces armées royales (FAR) et Airbus commence à porter ses fruits. Deux appareils H135M vont bientôt être livrés au Maroc, annonce le bien informé forum FAR-Maroc sur sa page Facebook.

«Deux hélicoptères sont arrivés à l’aéroport de Perpignan en France et feront escale à Almeria en Espagne, avant d’atteindre le Royaume», lit-on. Ces deux appareils font partie d’une commande globale de 12 aéronefs de ce type. La finalité n’est autre que de renouveler l’arsenal marocain en la matière.

بدأ تسليم مروحيات H135M للقوات الملكية الجوية، حيث وصلت الاثنين مروحيتين لمطار پيرپينون بفرنسا قبل ان تتوجه لألميريا بإسبانيا في طريقها نحو المملكة.

المروحيتين ضمن 12 مروحية تم اقتنائها من طرف القوات الملكية الجوية في إطار مخطط لتجديد pic.twitter.com/o8tHzlGYqR — Far-Maroc (@FAR_MAROC) September 6, 2023

Le bimoteur léger H135, hélicoptère de référence sur son segment, sera utilisé pour entraîner les pilotes des Forces royales air (FRA) à effectuer un large éventail de missions exigeantes, notamment des missions de recherche et de sauvetage.

Le lundi 18 juillet 2022, Airbus précisait dans un communiqué officiel que le contrat couvrait un ensemble complet de services d’assistance, comprenant la livraison d’appareils d’entraînement au vol et la formation de pilotes instructeurs et de chargés de maintenance.

«Il s’agit d’un hélicoptère multi-rôle, fiable et économique, parfaitement adapté à la transition vers des avions plus complexes», déclarait Arnaud Montalvo, responsable de l’Afrique et du Moyen-Orient chez Airbus Helicopters, cité dans le communiqué.

Selon Airbus, avec plus de 130 unités exploitées dans le monde (au moment de la conclusion du contrat) pour des missions d’entraînement, le H135 est une référence éprouvée dans ce domaine, ayant à l’époque déjà réalisé plus de 400.000 heures de vol d’entraînement militaire. Cette nouvelle commande étend la flotte mondiale à 12 clients militaires, dont les forces armées du Royaume-Uni, d’Australie, d’Allemagne et du Japon, soulignait l’avionneur.