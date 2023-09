Service militaire: coup d’envoi à Temara de la sélection et de l’incorporation d’un premier groupe de 20.000 appelés

Le360 était présent à Témara lors de la journée d’accueil, de sélection et d’incorporation d’un premier groupe de 200 jeunes femmes appelées, sur un total de 700 inscrites au Centre d’instruction des services sociaux (CISS) des Forces armées royales (FAR) de Témara, au sud de Rabat. Marquée par la discipline et la rigueur, l’opération a démarré le vendredi à 6 heures au CISS des FAR, avec l’accueil par petits groupes des appelées, venues de la région de Rabat.

Ces appelées sous les drapeaux répondaient ainsi à la réception des ordres qui leur avaient été envoyés dès le 1er juillet 2023. Outre l’étape de l’accueil, figurait également au programme du Centre d’instruction des services sociaux des FAR de Témara, le passage, tour à tour, des appelées devant une commission médicale supervisée par la médecin-capitaine Meryem El Abaoui.

Dans une déclaration a, le lieutenant Sanae Belgada, Commandante du groupement des appelées, a affirmé que le Centre d’instruction des services sociaux des FAR de Témara «-ci avait pour mission de valider ou de décliner, après délibération, les dossiers des différentes candidates.

Dans une déclaration aux médias, le lieutenant Sanae Belgada, Commandante du groupement des appelées, a affirmé que le CISS des FAR de Témara «a consacré les moyens logistiques et les ressources humaines nécessaires afin que l’opération d’incorporation se déroule dans les meilleures conditions. La fin de l’opération d’incorporation permettra de retenir 350 femmes appelées au CISS, alors que d’autres appelées retenues seront envoyées vers d’autres centres de formation des appelés des FAR», a fait savoir la responsable militaire.

Quant aux personnes dont l’admission n’a pas été retenue, «elles ont reçu des bons de transport leur permettant de retourner à leurs lieux de domicile», a conclu le lieutenant Sanae Belgada.