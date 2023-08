Le Maroc reçoit les premières livraisons du système de défense israélien Barak MX

L’information figurait parmi les «Pentagon Leaks» qui avaient commencé à «fuiter» au début de cette année. Si le plus gros des révélations contenues dans ces documents, ayant à l’époque écumé les réseaux sociaux, portait sur l’armée américaine et la guerre en Ukraine, certaines informations concernaient d’autres pays, notamment Israël. C’est ainsi que nous apprenions que l’État hébreu s’apprêtait à livrer son système de défense antiaérienne et antimissile Barak MX au Maroc, un deal qui devrait être opérationnel à la mi-2023. C’est désormais chose faite.

Sur ses pages Facebook et Twitter (repabtisé «X»), le bien informé forum Far-Maroc nous apprend dans ce sens que les premières livraisons de ce système commencent effectivement à être acheminées vers le Royaume.

Cette livraison entre dans le cadre de l’accord signé en février 2022 entre le Maroc et Israël pour des contrats d’armement portant sur un montant de 500 millions de dollars. Le système Barak MX a été développé et produit par Israel Aerospace Industries (IAI), géant de l’armement dirigé par un certain Amir Peretz, ancien ministre de la Défense, aussi fier de ses origines marocaines que particulièrement impliqué dans les accords de coopération militaire entre Rabat et Tel-Aviv. Le système Barak MX est un dispositif flexible et modulaire qui peut protéger contre une large gamme de menaces de missiles et de véhicules aériens sans pilote (drones).

Le système permet la gestion de trois types d’intercepteurs de la famille Barak d’IAI: Barak-MRAD, un moteur-fusée à impulsion unique, qui intercepte les missiles jusqu’à des distances de 35 kilomètres; Barak-LRAD, un moteur-fusée à double impulsion, qui intercepte des missiles jusqu’à des distances de 70 kilomètres; et Barak-ER, un moteur-fusée à double impulsion avec un booster supplémentaire pour une portée de 150 kilomètres.

Le système Barak MX est soutenu par un radar et divers lanceurs pour assurer une meilleure couverture des avions de combat, des hélicoptères, des drones, des missiles de croisière, des missiles sol-air et des missiles sol-sol.

Le Maroc est déjà, et entre autres, acquéreur des drones israéliens Heron, produits par la même IAI, et d’autres drones à l’unité IAI Bluebird, ainsi que des systèmes de véhicules de patrouille robotisés Elbit Systems et des intercepteurs de drones Skylock.

L’acquisition du système Barak MX par les Forces armées royales constitue un pas de plus dans la concrétisation de sa stratégie de modernisation de son arsenal de défense. Elle marque aussi une longueur d’avance du Maroc sur le plan de la technologie militaire. Si des pays comme l’Azerbaïdjan, l’Inde ou les Émirats arabes unis disposent déjà de cette technologie, d’autres, comme la Colombie, devront patienter jusqu’en 2026 pour pouvoir y accéder.