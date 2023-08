Benyamin Netanyahou serait attendu au Maroc avant la fin de l’année

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse, le 30 janvier 2023 à Jérusalem.. AFP or licensors

En réponse à l’invitation officielle du roi Mohammed VI, consécutive à la décision d’Israël de reconnaitre la souveraineté du royaume sur son Sahara, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s’est empressé de programmer cette visite. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 11 août, que selon des médias israéliens, Netanyahou pourrait visiter le Maroc à l’automne ou en hiver dans le cadre d’une tournée dans plusieurs pays entre septembre et décembre prochain.

Le journal Israélien Israël Hayom souligne que Netanyahou effectuera une tournée dans cinq pays, la Grèce, Chypre, la Turquie, le Maroc et les Émirats Arabes unis en plus de sa participation au débat général annuel de l’Assemblée des Nations Unies.

La même source indique que la visite de Netanyahou au Maroc a été programmée après que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a officiellement invité, mi-juillet, le Premier ministre après la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara. Depuis, poursuit Israël Hayom, le Premier ministre israélien a essayé de trouver une date convenant aux deux parties.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que selon les prévisions, le voyage au Maroc prendra place dans l’agenda chargé du Premier ministre israélien en automne ou en hiver. Dans un autre contexte, ajoute le journal, l’agenda de Netanyahou prévoit une rencontre avec le Premier ministre chypriote et une réunion séparée avec le Premier ministre grec. Ces deux rencontres seront suivies par une réunion tripartite entre les trois leaders politiques ainsi qu’une rencontre avec le président turc Tayyib Erdogan.

Le Premier ministre israélien participera, les 18 et 23 septembre, au débat général annuel de l’assemblée des Nations Unies à New York. Il est prévu qu’il tienne une réunion avec le président américain Joe Biden entre le mois de septembre et octobre.

Il convient de rappeler que le cabinet de Netanyahou avait annoncé, dans un précédent communiqué, l’invitation par Sa Majesté le roi Mohammed VI du Premier ministre israélien deux jours après la reconnaissance par Israël de la souveraineté du royaume sur son Sahara.