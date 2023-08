Maroc-Israël: hausse de 96,43% des échanges commerciaux au premier semestre 2023

Les drapeaux israélien et marocain lors d'une cérémonie officielle à Tel-Aviv, le 13 septembre 2022.. AFP or licensors

Les échanges commerciaux entre le Maroc et Israël se sont chiffrés à 38,5 millions de dollars sur les six premiers mois de l’année, soit une augmentation de 96,43% par rapport à la même période de l’année précédente, indique le Think tank américain The Abraham Accords Peace Institute (AAPI) dans sa dernière newsletter, reprenant les chiffres du Bureau central israélien des statistiques.

Les derniers chiffres publiés par ce dernier concernent le mois de juin écoulé, durant lequel les échanges entre les deux pays se sont élevés à 6 millions de dollars, en hausse de 62,16% par rapport à juin 2022. À titre de comparaison, le commerce entre Israël et les Émirats arabes unis a atteint 259,9 millions de dollars en juin 2023, malgré une baisse de 14,25% par rapport à juin 2022.

Lire aussi : L’éclairage de Adnan Debbarh. De l’intérêt d’un Accord de libre-échange avec Israël

Les échanges commerciaux avec l’Égypte étaient de 27,1 millions de dollars en juin 2023, montrant une légère augmentation de 3,83% par rapport à juin 2022. Quant aux échanges avec la Jordanie, ils se sont chiffrés à 40,5 millions de dollars en juin 2023, bien qu’ils aient enregistré une baisse de 7,74% par rapport à juin 2022. Ces chiffres mettent en évidence que les échanges commerciaux entre le Maroc et Israël restent bien inférieurs à ceux avec d’autres pays de la région, malgré la hausse significative enregistrée au cours de l’année 2023.

Cependant, la croissance de ces échanges démontre néanmoins un progrès positif dans leur partenariat économique, signe d’un potentiel de développement économique accru entre les deux nations à l’avenir, comme l’a précédemment souligné Yehuda Lancry, président de la Chambre de commerce Israël-Maroc.

Un grand potentiel économique

Dans cette perspective, un accord de libre-échange entre Rabat et Tel-Aviv est vivement anticipé par les professionnels. Un tel mécanisme serait un véritable stimulant pour les échanges commerciaux et jouerait un rôle de catalyseur économique pour les deux pays.

Pour rappel, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et Israël s’est élevé à environ 180 millions de dollars en 2022, en augmentation de 160% par rapport à l’exercice 2020.

Le total des exportations israéliennes vers le Maroc était d’environ 40 millions de dollars, portant principalement sur les produits chimiques (43%), les machines-outils (19%) et les produits de transport (15%). Le Maroc a, de son côté, exporté vers Israël en 2022 un total de 140 millions de dollars, notamment des produits textiles (59%), des produits frais et des produits alimentaires (36%).