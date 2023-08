Défense: le Maroc commande un lot de batteries et de lanceurs de missiles antichars «Tow-2A»

La société américaine On-Point Defence Technologies vient de remporter un contrat à prix ferme d’un montant de 8,59 millions de dollars US, pour fournir au Maroc et à l’Ukraine un lot de batteries antichar «Tow-2A», comprenant également des lanceurs de missiles à suivi optique et à commande par fil, ainsi que des unités de contrôle d’armement améliorées. La livraison est prévue en septembre 2024, rapporte le site spécialisé Defense Daily.

Le système «Tow» est en service dans plus de 40 pays, et a déjà été intégré dans plus de 15.000 plateformes terrestres et aériennes (véhicules, hélicoptères, etc) dans les quatre coins du monde.

Pour rappel, le 12 septembre 2019, le Département d’État américain avait annoncé, via un communiqué, avoir validé une vente importante de missiles «Tow-2A» au Maroc. Le coût de cette opération s’élève à 776 millions de dollars. Il s’agit, dans les détails, de 2.401 missiles «Tow-2A» à radiofréquence (BGM-71-4B-RF) et de 28 autres missiles «Tow-2A» d’une autre technologie, de 400 lanceurs «Tow M220A2» et de 400 autres systèmes de lancement (ITAS).

Les équipements de support, les formations, une aide technique et bien d’autres services sont également prévus dans le cadre de ce marché. Les principales sociétés américaines impliquées dans cette vente sont Raytheon Missile Systems, basée à Tucson, dans l’Arizona, et McKinney, dont le siège est au Texas.