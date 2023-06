Défense: l’israélien Elbit Systems prévoit d’ouvrir deux sites au Maroc

Reconnue pour son expertise dans le développement et la mise en œuvre de solutions de pointe dans le domaine de la défense, l’entreprise israélienne Elbit Systems va bientôt s’implanter au Maroc avec l’ouverture de deux sites.

Si les détails précis concernant cette implantation n’ont pas encore été communiqués, Shai Cohen, chef du bureau de liaison d’Israël à Rabat, a fait savoir que l’un des deux sites est prévu dans la région de Casablanca.

Lire aussi : Maroc-Israël: hausse de 150,43% des échanges économiques sur les quatre premiers mois de 2023

Cette annonce s’inscrit dans le contexte de la reprise des relations entre le Maroc et Israël en décembre 2020. Depuis lors, les deux pays ont développé des liens diplomatiques et économiques plus étroits, ouvrant ainsi la voie à une coopération renforcée, y compris dans le domaine de la défense.