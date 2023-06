Maroc-Israël: hausse de 150,43% des échanges économiques sur les quatre premiers mois de 2023

Les drapeaux du Maroc et d'Israël. Le360 (photomontage)

Les échanges commerciaux entre le Maroc et Israël se sont chiffrés à 28,8 millions de dollars sur les quatre premiers mois de l’année, soit une augmentation de 150,43% par rapport à la même période une année auparavant, indique le think tank américain The Abraham accords peace institute (AAPI) dans sa dernière newsletter.

Rien qu’en avril dernier, ces échanges commerciaux se sont élevés à 3,8 millions de dollars, enregistrant une baisse de 15,56%. Dans l’ensemble, les échanges entre les deux pays connaissent une progression significative, témoignant de l’approfondissement des relations économiques entre les deux pays, comme le signalent plusieurs responsables. Alors que ces chiffres peuvent varier d’un mois à l’autre, ils reflètent une tendance générale à la hausse et ouvrent la voie à de nouvelles opportunités de coopération et de développement économique mutuellement bénéfiques.

À titre de comparaison, les échanges commerciaux avec les Émirats arabes unis ont baissé de 8,81% par rapport à avril 2022, atteignant ainsi 208 millions de dollars en avril 2023. Idem pour la Jordanie (-14,85%, soit un volume global de 39 millions).

En 2022, le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et Israël s’est élevé à environ 180 millions de dollars, soit une augmentation de 160% par rapport au volume des échanges entre les deux pays en 2020.

Le total des exportations israéliennes vers le Maroc était d’environ 40 millions, portant principalement sur les produits chimiques (43%), les machines (19%) et les produits de transport (15%). Le Maroc a, de son côté, exporté vers Israël en 2022 un total de 140 millions de dollars, notamment des produits textiles (59%), des produits frais et des produits alimentaires (36%).

Une mission économique dans le pipe

Pour consolider les échanges commerciaux entre les deux pays, rappelons que plusieurs accords ont été signés, que ce soit entre les ministères ou les organisations patronales. L’ouverture d’une mission économique israélienne au Maroc est également en préparation, comme signalé par le ministre israélien de l’Économie et de l’industrie, Nir Barkat, qui était en visite de travail au Royaume à l’occasion du 15e Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM). L’objectif de cette mission est de renforcer les relations d’affaires entre les entreprises israéliennes et marocaines.