African Lion 2023: Tsahal partie prenante active avec les Forces armées royales

Des officiers de Tsahal prennent part à l’exercice militaire African Lion, une première. Selon les informations partagées sur le forum Facebook Far-Maroc, une délégation de 12 combattants et commandants du bataillon Golani, une unité d’infanterie d’élite, est arrivée dimanche 4 juin dernier au Maroc pour prendre part à ces manœuvres. Pour rappel, des officiers de l’armée israélienne avaient bel et bien participé à l’exercice African Lion l’année dernière, mais seulement en qualité qu’observateurs.

La participation de la délégation de Tsahal ne concerne pas l’intégralité de l’exercice, puisqu’elle se limitera aux manœuvres qui vont avoir lieu au Maroc. Et pour cause: les autres étapes de l’exercice African Lion 2023 se déroulent au Ghana, au Sénégal et en Tunisie, des pays qui n’ont pas de relations diplomatiques avec Israël, précise Times of Israel.

Selon un communiqué de Tsahal, au cours des deux prochaines semaines, les soldats se concentreront sur l’entraînement à divers défis de combat, notamment la guérilla urbaine et la guerre souterraine. Cet entraînement aboutira à un exercice conjoint réunissant toutes les armées participantes.

لأول مرة: وفد تابع لجبش الدفاع سيشارك في المناورة الدولية #الأسد_الأفريقي #africanlion23 التي تقام على الأراضي المغربية.



غادر وفد يضم 12 من مقاتلي وقادة لواء غولاني أمس (الأحد) للمشاركة في المناورة التي يقودها سلاح البرية التي تقام في المغرب pic.twitter.com/hl8MIKkdq0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 5, 2023

La coopération militaire entre le Maroc et Israël est sur de bons rails. La participation d’Israël à l’African Lion 2023 marque une étape supplémentaire dans le renforcement des relations entre les armées des deux pays. Celui-ci est notamment illustré par l’accord de coopération bilatérale signé en 2021 et les multiples visites entre les responsables des deux nations.

En juillet dernier, Aviv Kohavi, ancien chef d’état-major des Forces de défense israéliennes (IDF), a effectué une première visite officielle au Maroc. En septembre, le général de corps d’armée Belkhir El Farouk s’est rendu en Israël. Enfin, en février, le général de division Tomer Bar, chef de l’armée de l’air israélienne, a visité le Royaume.